八里房價長期穩定　在地房仲指：釋出量低檔「不到2百戶」

▲淡江大橋即將通車，推升淡水、八里房市能見度。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

淡江大橋即將通車，推升淡水、八里房市能見度。在地房仲表示，此項建設利多對淡海的幫助較大，但八里的屋主們也相當期待，紛紛惜售，目前二手待售僅約100多戶。他說：「八里房價向來穩定，主要原因就是房價基期低、供給量有限，去年919至今八里交易量縮，但房價沒有明顯下跌。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙北房價高漲，年輕人買不起房，相對低價區的淡水、八里指名度也越來越高，此外淡江大橋將在明年5月通車，這項重大的交通建設利多，也讓區域房市備受看好。

東森房屋八里中華加盟店東杜志鴻表示：「雖然淡江大橋通車以後，淡海新市鎮的受惠程度較高，但畢竟這仍是重大建設，此外未來還有望導入輕軌，對八里的屋主來說仍頗為期待未來的房市發展，因此紛紛抱持惜售態度。」

杜志鴻指出：「過去房市多頭時，八里二手釋出量僅大約300~400戶，而如今在屋主們惜售的狀態下，即便房市不好，待售量反而下降，目前僅約100~200戶左右。」

杜志鴻表示：「八里一直以來房價都相當穩定，主要原因包括房價基期低，再來就是推案量、釋出量一直不高，對於追求穩定的自用客來說，是個相當合適的選擇。」他說：「央行第七波信用管制實施1年多來，八里房市量縮，但價格穩定，並無下跌。」

▲八里房市供給量有限，房價表現穩定。（圖／記者項瀚攝）

杜志鴻介紹，八里可分為4大購屋區塊，首先是關渡橋一帶的龍米路商圈，主要訴求河岸景觀，以屋齡15年的17~25坪小宅、溫泉宅為主力，成交單價落在35~40萬元，總價約600~800萬元，買方大多是第二戶、第三戶，買來作為度假休閒使用。

第二是中山路一段一帶，也就是中庄段重劃區，該區雖然還在開發初期，但未來規劃的公園綠地多，目前新案成交單價35~40萬元。第三是台北港重劃區，雖然也在開發初期，但未來相當具有開發潛力，企業財團插旗該區大面積土地，未來有望帶來大量工作機會，目前區域新案成交單價落在40~42萬元。

再來是下庄商圈，也就是八里舊市區。杜志鴻指出：「生活機能成熟，吃喝採買一應俱全，且鄰近台64線，通往台北相當便利，雖然屋齡普遍較老，但房價相當親民，屋齡30年的華廈成交單價僅約25萬元，25~35坪的2~3房總價僅600~900萬元。」

▲杜志鴻指出，八里舊市區的CP值高，屋齡30年的華廈成交單價僅約25萬元。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱