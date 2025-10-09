西屯「領漲區」面理性修正　中古屋房價年跌13%

▲預售案「磐鈺雲詠」歷經10年開發，日前正式上樑。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過去在各地綻放的「台積宅」，不但衝高各地生活圈房價，科技族也成為買房主力，但隨著政策緊縮、經濟關稅影響，信義房屋專家表示，以中科來說過去是西屯領漲代表區，如今中古屋相比去年房價領跌約13％。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察中科生活圈的房價，中古屋平均交易單價自2021年的27萬元，一路漲至2024年的38萬元，短短4年，中科帶進的效應，將周邊中古屋房價單坪就拉抬11萬元。

▲中科生活圈並無大素地可開發，案量稀少，短短4年周邊中古屋房價單坪就拉抬11萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

也因中科生活圈並無大素地可開發，案量稀少，讓預售屋價格更是突破新高，其中高價宅代表包含「磐鈺雲詠」、「寶輝VILLAGE」系列造鎮案。

信義房屋中科東大店陳泱儒觀察：「自中科進駐，區域房價雖年年起漲，但與去年同期相比，整體交易價格下跌約13％，比更多生活圈、行政區跌幅更明顯。」

陳泱儒分析原因：「過去台積宅領漲，主要是會帶來高收入的科技業人才，如今國際情勢加上關稅影響，台積變美積議題尚未有定案，加上政策與貸款同步緊縮，目前市場進入理性修正。」

而日前舉辦上樑的「磐鈺雲詠」，基地面積930坪，全案規劃地上24層、地下5層，共92戶住家與1戶店面，坪數58~65坪，根據實登揭露，平均成交單價落在63.13萬元，最高單價突破7字頭。

磐鈺建設董事長張立杰表示：「2025年景氣大家都知道，近期不少個案採取促銷或降價策略，甚至以節省工料與裝修成本的方式來因應市場，尤其是漲幅最大的水電工種。但我們寧可選擇報價貴2000萬元，但值得信賴的廠商，來確保品質因應亂世。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

信義房屋更多相關新聞