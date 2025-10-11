Q3土地、建物交易年減逾3成　台南靠新屋移轉撐場

▲根據台南地政局統計，第3季土地、建物買賣移轉同步下滑，整體交易量年減3成。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台南房市續吹冷風！根據台南地政局統計，第3季土地、建物買賣移轉同步下滑，土地買賣共9089筆、建物買賣移轉4760棟，整體交易量年減3成，顯示市場觀望氣氛仍濃厚。
根據台南市地政局統計，第3季土地、建物買賣移轉同步下滑，土地買賣共9089筆，季減10.96%、年減35.55%；建物買賣移轉4760棟，季減15.68%、年減32.24%。
台南市地政局指出，本季土地與建物買賣移轉筆數全面下滑，不論與上季或去年同期相比皆呈現跌勢。不過，新屋交屋潮仍支撐部分區域買氣，其中「建物辦竣第一次登記後移轉」達2049棟，佔整體43.05%，反映近年預售熱潮延續。
從行政區分佈來看，建物移轉量前3名分別為安南區740棟、永康區651棟、安平區593棟，3區合計佔全市4成以上，仍是台南房市主戰場。
|項目
|113年第3季(件)
|114年第2季(件)
|114年第3季(件)
|季增率 (季成長率)
|年增率 (年成長率)
|土地買賣筆數
|14,102
|10,208
|9,089
|-10.96%
|-35.55%
|建物買賣棟數
|7,025
|5,645
|4,760
|-15.68%
|-32.24%
|建物第1次移轉棟數
|2,817
|2,315
|2,049
|-11.49%
|-27.26%
▲台南市土地、建物買賣移轉棟數增減率。資料來源：台南地政局。（ETtoday製表）
進一步觀察新屋移轉比例，安南區高達67.03%、安平區63.58%、歸仁區57.51%、安定區62.14%，而新市區更衝上71.17%，展現新興區域強勁交屋動能。
台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利分析，安南區是Q3新屋、中古屋買賣移轉量最大的區域，主因近年受惠南科、台積電議題，房市購屋信心大振，一向是購屋交易熱區，加上價格相對親民，頗受首購族青睞，即使在買氣觀望，交易量仍居冠。
而南部科學園區橫跨台南市善化區、新市區、安定區等3個行政區，新市、安定都是受前幾年台積熱潮影響，預售案陸續完工後，台積宅的交屋潮，推升建物第1次移轉棟數衝高，新案比中古屋買氣還熱。
台南市地政局長陳淑美指出，第3季央行理監事會議鬆綁2項房市貸款政策，包括「新青安貸款不納入銀行不動產放款比率限制」，以及「實質換屋族出售舊屋期限由1年延長為18個月」，能否活絡市場資金動能仍待觀察。
