新北5區「半世紀老屋」破萬戶　建商點名2區都更效益最佳





▲全台進入房屋高齡化，都更改建成為重要課題。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

全台進入房屋高齡化，都更改建成為重要課題，以人口最多的新北市來看，有5大行政區的「半世紀老屋」破萬戶。對此，建商專家表示，這5區已是都更改建的重點區域，尤其看好雙和地區的改建效益。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

儘管近年新屋供給持續湧入房市，全國房屋老化的問題卻持續加劇。根據內政部不動產資訊平台最新統計，全國住宅平均屋齡已上升至33.23年，創下歷史新高，突顯加速推動老屋重建的迫切需求。

以全台人口最多的新北市為例，平均屋齡約為31.7年，低於全國平均，但這主要受到淡海新市鎮、林口及北大特區大量新成屋供應比例的影響。反觀新北第一環的主要行政區，平均屋齡普遍高於全市平均，更突顯老宅問題的嚴重。

值得注意的是，新北市有5大行政區的50年老屋數量破萬宅，分別為板橋區2.83萬宅、三重區2.46萬宅、永和區1.52萬宅、中和區1.17萬宅、新店區1.11萬宅，而事實上這5區已是新北市積極推動都更與危老重建的重點版圖。

寶和建設副總經理陳威丞表示，開發商評估都更、危老案有非常多的考量因素，其中最關鍵的就是「分不分得回來」。他指出：「這些區域的法定容積率較高，搭配容積獎勵，改建後的坪數越多，地主與建商的收益也就越豐厚，重建的可行性與誘因大幅提升。」

此外，陳威丞強調：「市場銷售表現同樣是評估重建的重要指標。」他指出：「這5區不僅是新北第一環的核心地段，更是北市外溢客的首選熱區，購屋需求旺盛，並且房價表現相對支撐。」

▲陳威丞特別點名，看好中永和的都更危老效益。（圖／記者項瀚攝）

陳威丞特別點名，看好中永和的都更危老效益。他說明：「這兩區缺乏大規模重劃區供給，在新案推出後幾乎都能迅速完銷，屢創高價，且人口密集、換屋需求強烈，使得改建具有更明顯的經濟與投資價值。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「永和地狹人稠，除即將亮相的大陳都更案，其他區域幾乎沒有素地，新推案只能靠危老、都更，也由於推案量少、需求量大，觀察一些基地規模較小的個案，只要產品定位正確，銷售狀況都相當不錯。」

至於中和，曾敬德指出：「該區近來出現一些大型個案，有聯開案、也有大型都更案，短期來看量體不小，但由於購屋需求量大，加上建商開價也相對合理，因此在房市寒冬中，也繳出相對出色的成交量表現。」

