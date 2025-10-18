GUCCI中山旗艦店養蚊6年　驚人月租、大咖房東曝光

記者項瀚／台北報導

GUCCI中山旗艦店座落中山北路二段、長春路口，風光了17年，但在2019年走入歷史。該透店也空置養蚊約6年，現在以每月220萬元開價招租，一查發現房東大有來頭，是國內某零售業龍頭，該公司董娘還在近年進入知名百貨董事會。

▲GUCCI中山旗艦店在2019年撤出，店面空置養蚊約6年，每月租金開價高達220萬元。（圖／記者項瀚攝）

GUCCI中山旗艦店於2019年8月底熄燈，開業17年走入歷史，該店座落在中山北路二段、長春路三角窗，1棟4層透店，相當醒目，過去曾是晶華酒店商圈地標。

GUCCI中山旗艦店撤出後，曾短租給零售業者，但長期處於空置養蚊，目前也還是閒置中，整棟280坪掛上招租看板。經查《591房屋交易網》該透店每月租金開價高達220萬元，每年高達2640萬元，記者致電該透店委推託的房仲，但對方不便受訪。

經查該透店謄本，由廣信資產管理公司持有，在2004年透過買賣取得，該公司大有來頭，背後就是國內某龍頭零售通路商，該集團董娘還在2022年重回知名百貨董事會。

▲GUCCI中山旗艦店開業17年，在2019年8月底撤出。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

商用不動產專家、長拓不動產董事長林文進表示：「該透店座落三角窗，曝光效果佳，算是晶華商圈僅次於LV旗艦店第二優質的點位，但高端精品已是街邊店付租能力最強的業種，隨區域精品群聚效應退散，租金價碼也不敵從前。」

林文進指出：「對比於10年前行情，晶華商圈巷內不乏出現租金跌幅超過5成的狀況，以GUCCI中山旗艦店舊址來看，每月220萬元開價恐要對半砍，甚至更低，才有機會成功出租。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「對不缺錢的房東來說，最在意的不是租金、而是不動產價值，因此可能也不願意大幅調降租金，進而出現有行無市的狀況。」

邱鼎峯表示：「有能力付租的業者相當有限，除精品業，高價位的零售業還有像是Apple旗艦店等等，但對於每月220萬元的租金開價想必仍是卻步，另外像是銀行、連鎖藥妝等等就更不可能了，因此若房東不明顯降租，恐怕還是空置好一陣子。」

