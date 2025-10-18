ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租金腰斬暴跌　晶華商圈「精品一條街」消失

記者項瀚／台北報導

晶華酒店商圈隨6家精品業者撤出，「精品一條街」消失，租金價碼也出現大幅度衰退，7年來腰斬下跌55%。信義房屋在地房仲表示，晶華酒店生意仍好、區域人潮依舊，觀察撤出的6家店面，有4家都成功出租，只是商圈型態轉變，租金也隨之修正。

▲▼ 晶華商圈 。（圖／記者項瀚攝）

▲晶華酒店商圈隨6家精品業者撤出，「精品一條街」消失。（圖／記者項瀚攝）

台北市中山區晶華酒店商圈，過去是貴婦們最愛的「精品一條街」，多家精品業者進駐街邊店，集中在中山北路二段、45巷，頗有巴黎香榭大道氛圍。

但隨後店面走下坡，多家精品業者撤出，撤出的包括YSL、PRADA、CELINE、LOEWE、GUCCI、a.testoni ，目前僅存LV、SHIATZY、COACH。

記者盤點撤出的6家精品，目前只有2家空置中，1家是CELINE舊址、1家則是GUCCI舊址，前者無月租開價資訊，後者則以每月220萬元高價招租。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲盤點撤出的6家精品，目前只有2家空置中。（表／記者項瀚製）

另外，還有1間面積較大的店面，過去曾租給LV、COACH，而這兩品牌都先後搬家到區域其他店面，而這間大店面1樓雖看起來閒置，但2樓有開亮燈，推測可能是租給辦公室使用。

撤出的6家精品店面中，有4家成功出租，雖然沒有空置，但租金價碼直直落。觀察實價登錄資訊，以LOEWE舊址來看，1樓45坪的空間，2013年每月租金38萬元、2017年每月25萬元、2020年只剩下16.8萬元，短短7年就腰斬下跌了55%。

信義房屋中山南京店專案執行經理于京杭表示：「晶華商圈精品街全盛時期是在10年以前，而精品產業在區域的沒落，與2019、2020年的疫情並無直接關係，事實上早在疫情之前就幾乎都撤了。」

于京杭認為：「近年來北市精品產業集中在信義計畫區，此外晶華飯店的導客策略，不少精品業者進駐到飯店地下室，也使得街邊店的集客性消失。」

不過，于京杭指出：「晶華酒店生意還是很好，區域人流量依舊，因此只要房東願意降低租金價碼，店面還是能有效去化。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛補充：「晶華酒店商圈的店面，未來勢必還是得走向都更改建，觀察同樣座落中山北路二段45巷、過去精品一條街的利百代大樓就已拆除，正準備重建，以該點位來看若推出住宅新案，單價可達150~180萬元水準。」

▲▼ 晶華商圈 。（圖／記者項瀚攝）

▲晶華酒店商圈的利百代大樓拆除重建。（圖／記者項瀚攝）

關鍵字：晶華酒店精品巴黎名牌租金大跌信義房屋黃舒衛

