高價宅重心南移　南屯逾半預售總價破3千萬

▲南屯區逾半數預售屋總價突破3000萬元，在多個重劃區推案帶動下，房價一路走高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中預售市場價位分化明顯，據統計，總價1500萬元以下交易雖仍佔全市近6成，但北屯、西屯與南屯三大熱區高價產品比例持續上升。尤其南屯區逾半數預售屋總價突破3000萬元，在多個重劃區推案帶動下，房價一路走高，也讓南屯躍升為台中「新富聚落」。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實價登錄統計，1至8月台中市預售屋總價中，1500萬元以下的交易共有4258件，佔全市約59.8%。然而，在北屯、西屯與南屯3大行政區中，1500萬元以下產品僅佔2.3%至11.7%。

其中，北屯區與西屯區的交易主要集中在1501~3000萬元區間，佔比分別為58%與66.1%；而南屯區則有高達57.7%的預售屋總價超過3000萬元，高價住宅比例明顯偏高。

▲南屯區擁有單元2、單元5、13期等新興重劃區，以及7期南側與8期等成熟生活圈，地理位置緊鄰彰化，成為台中人喜歡的重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋信實黎明邸家店店長陳家育分析：「南屯區擁有單元2、單元5、13期等新興重劃區，以及7期南側與8期等成熟生活圈，具備發展潛力與生活機能雙重優勢；加上地理位置緊鄰彰化，吸引不少外地買家跨區置產，進一步推升區域房價。」

她指出，區域內有不少指標建商推案，且產品多以中大坪數為主，因此區域總價幾乎超過3、4000萬元以上。而以預售新案來說，成交均價已站上每坪70萬元，與西屯區均價75.1萬元不相上下。

目前南屯區最熱門的重劃區以「13期重劃區」，光是線上個案就有24場。其中由順天建設推出的「順天MR.L」就以每坪87.92萬元刷區域天花板價。該案位於文心秀泰商場第一排，產品主打45、90坪、3房2廳2衛浴格局，目前已揭露56筆交易。

國泰建設於13期昌明段推出的「國泰蒔萃」，以基地面積1362坪、三面臨路的條件，打造開放式退縮空間，主打一層5戶2部電梯，3房格局，實價登錄最高價來到75.69萬元。

另外，被喻為「七期後花園」的單元2重劃區，北鄰7期新市政中心，南接黎明、公益、嶺東與南屯等成熟生活圈，更憑藉低密度、高綠化的純住氛圍，吸引台中高資產家庭進駐。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱