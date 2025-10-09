ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

銷售大餅？「高雄銀座」舊傳單曝摩天輪、電影院　在地笑：沒看過

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有民眾在網路PO出30年前老照片，當時主打「有摩天輪、電影院、兒童樂園」等豪華規劃，不過30年過去，設施都沒實現。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

銀座是東京都地王，高雄也有「高雄銀座」，有民眾在網路PO出30年前老照片，當時主打「有摩天輪、電影院、兒童樂園」等豪華規劃，不過30年過去，設施都沒實現。信義房屋專家表示，該區成台積購屋熱區。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

後勁是楠梓早期發展生活圈，以前有中油高雄煉油廠設立，近年因煉油廠關廠後由台積電進駐，房價一飛沖天。近期就有網友在臉書社團《高雄老照片》PO出1張30年前後勁版「高雄銀座」照片，規劃綜合商業大樓，更誇張的是，當年廣告中還強打有「摩天輪」、「電影院」、「兒童樂園」等設施，並透露只要市區商業大樓1/2價錢。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲近期就有網友在臉書社團《高雄老照片》PO出1張30年前後勁版「高雄銀座」照片。（圖／翻攝自Facebook／高雄老照片）

不過實地詢問住在當地30年的居民，幾乎都沒印象，也直呼「從來沒看過摩天輪」、「哪有電影院？」有居民笑說：「可能只是當初銷售的大餅，賣完就沒了。」

不過有網友透露，雖然從來沒有摩天輪、兒童樂園，但30幾年前曾有過電影院，只是人潮相當稀疏，短暫開設就結束營業，後來也開過保齡球館等，現在只剩下三角窗的好樂迪，一開就是25年。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲後勁屬於成熟商圈，屋齡偏高，主力以透天為主。（圖／記者張雅雲攝）

當地房仲指出，「高雄銀座」屋齡34年，當初規劃華廈、透天，不過因管理混亂、出入複雜，導致市場流動性差，詢問度低，近年成交量也不多，單價從早期個位數，漲到近年10~ 14萬元。

  高雄銀座小檔案
位置 後勁加昌路、瑞昌路
屋齡 34年
主打設施 摩天輪、電影院、兒童樂園
現況 好樂迪營業中
社區單價 10~14萬元/坪
區域房價 新大樓：35~40萬元/坪
10年內：30~33萬元/坪

▲高雄銀座小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋楠梓後昌店經理陳秋菱表示，後勁屬於成熟商圈，屋齡偏高，主力以透天為主，近年有零星新大樓，單價約35~40萬元，雖然距離台積電楠梓廠區不遠，但台積電員工購屋對區域沒有特殊偏好，反倒在意屋齡、屋況、生活機能，除新屋外，多鎖定屋齡10年內、2至3房的物件，每坪約30~33萬元，甚至會到高雄新市鎮、巨蛋購屋。

周邊的租屋市場以上下游產業鏈的包商需求為主，多偏好8~10米路寬、屋齡20~30年的透天厝，成交價約1600~2500萬，一樓當工務所，樓上可隔4~6間房當宿舍，整棟租金約3~4萬元不等。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：高雄後勁高雄銀座台積電楠梓信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

下訂1200萬鳥籠房　月繳3萬房貸！「1原因」他後悔了：不想當房奴

買房之後，可能會讓很多人的經濟壓力變大，不少人寧願選擇租房，把錢拿去做其他規劃，有網友表示，今年40歲，用新青安訂了一間高雄楠梓區的兩房，總價1200萬，附車位，卻發現空間小得像鳥籠，還要背每月3萬元的房貸到70歲，讓他猶豫是否該直接放棄，貼文掀起討論。

12分鐘前

東京圍牆倒塌壓垮木造老宅　鄰居驚恐逃生！揭「牆裂40年」未修

日本東京都杉並區某住宅區9月30日晚間發生倒塌事故，一棟2層木造老宅因圍牆崩塌整棟傾毀，瓦礫堆波及對面新建公寓的陽台與步道，所幸無人傷亡，但卻揭露這面圍牆早在40多年前就出現裂痕，區公所曾多次發出改善指導

13分鐘前

政府聽不到被斷頭的無奈！他曝「剛賠10萬違約金」嘆：該躺平嗎

當史上最嚴的限貸緊箍咒，強碰29年來最大交屋潮，等待交屋的民眾一夕間成了房貸受災戶。原本說好的「整批房貸」，被銀行臨時放鴿子；也有人遇上建商資金斷鏈跑路，慘變爛尾樓孤兒；更有人卡在成屋鑑價保守、放款水位吃緊，苦等排撥仍貸不到錢，最終被迫違約斷頭。政府打炒房，卻誤傷了無辜自住客，一場前所未見的房市糾紛風暴，正在全面引爆。

29分鐘前

台南學區套房！他哀喊「連老人都不租」　網一看吵翻

一般的租屋市場對老年人相對不友善。不過，就有台南網友哀怨表示，嘉南藥理大學附近的套房，因學校蓋新宿舍，不僅房價腰斬，想便宜租也租不出去，「若地點差，連老人都不租。」

1小時前

存了100萬「要拿去投資 or 還房貸？」　兩派給建議：可以跟你到老

如果手邊有100萬元，是該拿去投資，還是優先還房貸？一名女網友發文表示，她大學時期因接受家人建議，便在新竹竹東買了一間總價不高的房子，目前房貸剩下300多萬元，如今她靠工作存下100多萬元，正在猶豫該如何運用，應該投資還是還房貸呢？貼文曝光後，引起討論。

1小時前

銷售大餅？「高雄銀座」舊傳單曝摩天輪、電影院　在地笑：沒看過

銀座是東京都地王，高雄也有「高雄銀座」，有民眾在網路PO出30年前老照片，當時主打「有摩天輪、電影院、兒童樂園」等豪華規劃，不過30年過去，設施都沒實現。信義房屋專家表示，該區已成台積購屋熱區。

3小時前

【廣編】南海園區崗石新風景「熙鼎九簷」　精奢宅邸精緻落成

「熙鼎九簷」，中正區最秀逸的新風景。這條連接國家兩廳院、總統官邸、植物園區、歷史博物館，乃至建國中學、北一女的薈萃大道，彷彿無聲的黃金軸線，宣示著不凡的身世與身價。大官貴胄與未來精英擦肩，深濃靜巷吹拂著醇厚文風，讓人想私藏這一切動人風景。

3小時前

西屯「領漲區」面理性修正　中古屋房價年跌13%

過去在各地綻放的「台積宅」，不但衝高各地生活圈房價，科技族也成為買房主力，但隨著政策緊縮、經濟關稅影響，信義房屋專家表示，以中科來說過去是西屯領漲代表區，如今中古屋相比去年房價領跌約13％。

3小時前

建商名下116個車位淪法拍　底價不到5千萬恐「萬年流標」

台南東區精華地段竟出現「賣不掉的停車位」！大聖建設因「給付票款」遭強制執行，名下位於「大聖皇宮」地下1~3層的停車場遭查封拍賣，包含至少116個機械車位及公設面積，四拍底價4873萬元。日前開標，以流標收場。

4小時前

都會快節奏「信義富境」8分鐘接軌信義繁華　8800坪森態花園2-3房享靜謐平衡生活

「信義富境」提供一個完美的過渡，從熱鬧的台北信義計畫區出發，只要開車8分鐘就能抵達專屬的城市綠洲，從繁華轉換到寧靜，迎接你的是靜謐綠意與森態氛圍。最重要的是，「信義富境」近距捷運萬芳社區站，交通便捷，既能快速進入市中心，又能保有生活的靜謐。

5小時前

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

4步走完整塊基地　永和最小重建..

不敗教主出清4檔ETF！少賺也..

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地..

30年「速食南霸天」搬家　新戰..

低價無效！　台中買氣冰封區「預..

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋..

存100萬要拿去投資or還房貸..

台北回憶-1　「上島咖啡」忠孝..

昔熱門物件乏人問津　資深房東嘆..

ETtoday房產雲

最新新聞more

下訂1200萬鳥籠房　月繳3萬..

東京圍牆倒塌壓垮木造老宅　鄰居..

他曝「剛賠10萬違約金」嘆：該..

台南學區套房！他哀喊「連老人都..

存100萬要拿去投資or還房貸..

30年前「高雄銀座」傳單曝摩天..

南海園區崗石新風景「熙鼎九簷」

西屯「領漲區」面理性修正　中古..

116個車位同淪法拍　底價不到..

都會快節奏「信義富境」8分鐘接..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366