銷售大餅？「高雄銀座」舊傳單曝摩天輪、電影院　在地笑：沒看過

▲有民眾在網路PO出30年前老照片，當時主打「有摩天輪、電影院、兒童樂園」等豪華規劃，不過30年過去，設施都沒實現。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

銀座是東京都地王，高雄也有「高雄銀座」，有民眾在網路PO出30年前老照片，當時主打「有摩天輪、電影院、兒童樂園」等豪華規劃，不過30年過去，設施都沒實現。信義房屋專家表示，該區成台積購屋熱區。

後勁是楠梓早期發展生活圈，以前有中油高雄煉油廠設立，近年因煉油廠關廠後由台積電進駐，房價一飛沖天。近期就有網友在臉書社團《高雄老照片》PO出1張30年前後勁版「高雄銀座」照片，規劃綜合商業大樓，更誇張的是，當年廣告中還強打有「摩天輪」、「電影院」、「兒童樂園」等設施，並透露只要市區商業大樓1/2價錢。

▲近期就有網友在臉書社團《高雄老照片》PO出1張30年前後勁版「高雄銀座」照片。（圖／翻攝自Facebook／高雄老照片）

不過實地詢問住在當地30年的居民，幾乎都沒印象，也直呼「從來沒看過摩天輪」、「哪有電影院？」有居民笑說：「可能只是當初銷售的大餅，賣完就沒了。」

不過有網友透露，雖然從來沒有摩天輪、兒童樂園，但30幾年前曾有過電影院，只是人潮相當稀疏，短暫開設就結束營業，後來也開過保齡球館等，現在只剩下三角窗的好樂迪，一開就是25年。

▲後勁屬於成熟商圈，屋齡偏高，主力以透天為主。（圖／記者張雅雲攝）

當地房仲指出，「高雄銀座」屋齡34年，當初規劃華廈、透天，不過因管理混亂、出入複雜，導致市場流動性差，詢問度低，近年成交量也不多，單價從早期個位數，漲到近年10~ 14萬元。

高雄銀座小檔案 位置 後勁加昌路、瑞昌路 屋齡 34年 主打設施 摩天輪、電影院、兒童樂園 現況 好樂迪營業中 社區單價 10~14萬元/坪 區域房價 新大樓：35~40萬元/坪

10年內：30~33萬元/坪

▲高雄銀座小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋楠梓後昌店經理陳秋菱表示，後勁屬於成熟商圈，屋齡偏高，主力以透天為主，近年有零星新大樓，單價約35~40萬元，雖然距離台積電楠梓廠區不遠，但台積電員工購屋對區域沒有特殊偏好，反倒在意屋齡、屋況、生活機能，除新屋外，多鎖定屋齡10年內、2至3房的物件，每坪約30~33萬元，甚至會到高雄新市鎮、巨蛋購屋。

周邊的租屋市場以上下游產業鏈的包商需求為主，多偏好8~10米路寬、屋齡20~30年的透天厝，成交價約1600~2500萬，一樓當工務所，樓上可隔4~6間房當宿舍，整棟租金約3~4萬元不等。

