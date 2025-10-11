「酒店小弟翻身家具大亨」勵志人設蒙塵　欠稅迫起家厝淪法拍

▲連鎖系統家具董事長短短時間，從酒店小弟翻身成家具大亨，年營收破3.5億元，但起家厝近期進入法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾有媒體報導，連鎖系統家具歐雅企業董事長林祐玄，在短短時間，從酒店小弟翻身成家具大亨，年營收破3.5億元，創業故事十分勵志。但根據最新法拍公告，台中市南區「總太居易」3間1樓店面，因歐雅企業資金周轉不靈，遭聲請拍賣，總底價約5600萬元。

7年級生林祐玄，從酒店小弟翻身家具大亨的故事，激勵人心。但自去年開始，該企業不斷傳出負面消息，更有不少匿名爆料老闆請底下員工借款給他，顯示該公司財務狀況出問題。

過去歐雅企業的起家厝，南區南和二街的「總太居易」近期出現法拍戶，根據法院公告，該標地為8號、10號及12號，為3間店打通，總建物面積約155坪，屋齡約13年，土地面積共18坪，底價換算每建坪約36萬元。

這3間店面為「不點交」，除欠債外，經查該公司更有欠稅問題。首拍底價5600萬元，保證金1680萬元，雖屬市場行情中段偏低水位，但考量到點交與產權交接成本，專家認為，仍需審慎評估。

▼總太居易店面法拍檔案。



標的名稱 地點 門牌號碼 店面數量 總建物面積 屋齡 土地面積 每建坪底價 拍賣方式 首拍底價 保證金 其他問題 總太居易 台中南區南和二街 8號、10號、12號 3間打通 約155坪 約13年 18坪 約36萬元 不點交 5600萬元 1680萬元 欠債、欠稅問題

不過當初歐雅連鎖系統家具採多元行銷，既能創造話題、也不少建商、媒體爭相合作，據知情人士透露：「過去該公司相當穩紮穩打，交付的任務也都相當盡力完成，不過聽聞後續擴張太快，借貸槓桿倍數放大，聽共同友人透露，已經找不到人了。」

東森房屋台中南區興大學府店東王賜昌表示：「該地點生活機能佳，鄰近工學商圈、靠近信義國小、四育國中以及中興大學，交通上中投公路連結國道1號、3號，非常方便。」

「總太居易」未來不論作為自用辦公、連鎖店進駐或長期收租皆具潛力。不過由於物件面積大、總價高，對買方資金實力要求不低，加上保證金門檻超過千萬元，實際投標者預期仍以法人與高資產族群為主。

▲社區這幾年住宅單價均價已經來到35.67萬元，該物件約10年前取得，因此剛好遇到紅利時間，賺到漲幅，以目前價格來說，首拍符合行情。（圖／記者陳筱惠攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「法院筆錄上有記載，筆錄內有抵押權及假扣押禁止處分限制登記於拍定後塗銷。過去這類物件多半是涉及刑事案件，那就必須等事件告一段落後才能進行移轉過戶，但此件是欠稅問題，所以拍定後不會有這類問題。」

以價格來說，徐華辰認為：「該社區這幾年住宅單價均價已經來到35.67萬元，該物件約10年前取得，因此剛好遇到紅利時間，賺到漲幅，以目前價格來說，首拍符合行情，不過近期房市景況比較觀望，投資者不一定會出手。」

