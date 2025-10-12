ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

土城新案站上8字頭　市調指一優勢撐過房市寒冬

▲▼土城,麥當勞,土城暫緩重劃區。（圖／記者項瀚攝）

▲新北土城有多場預售案房價出現8字頭成交。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

雖然去年919央行祭出第七波信用管制，但新北預售價格表現相對堅挺，其中蛋白區土城呈現補漲，多案站上8字頭。市調表示，由於推案量還算節制，賣壓不強烈，成區域房市穩定要件，內需穩健皆有助度過房市寒冬。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察實價登錄，新北土城有多場預售案房價出現8字頭成交，包括運校重劃區的「新濠岳」、暫緩重劃區的「台信琢岳」以及「家泰嘉潤丰藏」。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「土城區先前在運校重劃區較為風光，今年以暫緩區以及市區為主力，像近期指標案有家泰、嘉潤、松陽、嘉祥、協富、等建設公司新案登場，開價至高也是期待8字頭。」

陳炳辰表示：「年底在運校重劃區還有新案登場，由於推案量還算節制，賣壓不強烈，也是區域房市穩定要件，區域利多有捷運、快速道路等交通建設，以及司法園區的話題，商圈也具備成熟度，內需穩健皆有助度過房市寒冬。」

五率國際廣告專案經理連立宸表示：「板南線為土城房市的最大賣點之一，能快速連通台北車站，以捷運站點來看，亞東醫院房價站上百萬元，近期推出的新案『遠洋之森二期』，預估單價來到110~120萬元水準。」

連立宸接著表示：「土城、海山、頂埔站在重劃區推案的貢獻下，房價也陸續出現8字頭行情，反觀永寧站離台北更近，但由於土地供給稀缺，新推案少，屬於房價相對凹陷區。」

連立宸指出：「以距離永寧站900公尺的新案『松陽馥麗』來說，成交單價落在69~75萬元間，該案位於土城國中對面，基地面積1332坪，規劃地上11層，共211戶，坪數設定在22~32坪。」

▲▼ 土城接待中心 。（圖／記者項瀚攝）

▲距離永寧站900公尺的新案「松陽馥麗」，成交單價落在69~75萬元間。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

關鍵字：新北土城預售案房價成交

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

土城新案站上8字頭　市調指一優勢撐過房市寒冬

雖然去年919央行祭出第七波信用管制，但新北預售價格表現相對堅挺，其中蛋白區土城呈現補漲，多案站上8字頭。市調表示，由於推案量還算節制，賣壓不強烈，成區域房市穩定要件，內需穩健皆有助度過房市寒冬。

1小時前

在地人不捨！　15年「健身工廠」台南起家厝將搬遷　

擁有超過15年歷史的健身工廠安平廠，是健身工廠台南首間分店，堪稱起家厝，承載許多在地會員的回憶，將在11月30日正式結束營業，之後將搬到西門廠，信義房屋專家表示，該店位於安平路，正對安平運河，商圈氛圍偏向目的型消費。

3小時前

存頭期款買小套房！　一票1原因不看好：你沒算進去

很多人都會把買房視為人生目標之一，近日就有網友發文表示，因為她從小就是租屋，所以真的很想買一間屬於自己的房子，但如果要把存款全拿去當頭期款，她內心又覺得怪怪的，大家有什麼建議嗎？貼文曝光後，引起討論。

18小時前

46億水湳轉運中心啟動招商　在地：「叫好不叫座」形勢改善

台中市府斥資逾46億元興建的「水湳轉運中心」正式啟動招商，包含壽險業者、百貨集團與大型建商，超過30家企業到場關注。信義房屋專家表示，水湳疊加台中巨蛋與漢神洲際百貨，讓重大利多「看得見、摸得到」。

19小時前

新北5區「半世紀老屋」破萬戶　建商點名2區都更效益最佳

全台進入房屋高齡化，都更改建成為重要課題，以人口最多的新北市來看，有5大行政區的「半世紀老屋」破萬戶。對此，建商專家表示，這5區已是都更改建的重點區域，尤其看好雙和地區的改建效益。

21小時前

年收百萬！29歲業務男「聽說房市不穩」猶豫買房　內行搖頭

一名年薪超過百萬的業務日前求助，目前在北部租屋，每月房租2萬塊，目前有200萬元存款，與約300萬元投資理財資產。他指出，自己對房市不太了解，不確定該「趁早入場」買間小套房自住，還是應再多存幾年、等市場更穩定再出手。信義房屋專家認為，購屋關鍵不在時機早晚，而是「資金配置與地點選擇」。

22小時前

Q3土地、建物交易年減逾3成　台南靠新屋移轉撐場

台南房市續吹冷風！根據台南地政局統計，第3季土地、建物買賣移轉同步下滑，土地買賣共9089筆、建物買賣移轉4760棟，整體交易量年減3成，顯示市場觀望氣氛仍濃厚。

23小時前

櫻花建逆勢砸6.4億　出手單元三主幹道千坪地

上市建商櫻花建設（2539）積極佈局中部房市，再以6.42億元取得台中市南屯區永新段11地號土地，總面積達1071.24坪，每坪成交價約60萬元，專家表示，這筆是近期單元重劃區少見的大面積交易，且價格不貴。

10/11 11:00

「酒店小弟翻身家具大亨」勵志人設蒙塵　欠稅迫起家厝淪法拍

曾有媒體報導，連鎖系統家具歐雅企業董事長，在短短時間，從酒店小弟翻身成家具大亨，年營收破3.5億元，創業故事十分勵志。但根據最新法拍公告，台中市南區「總太居易」3間1樓店面，因歐雅企業資金周轉不靈，遭聲請拍賣，總底價約5600萬元。

10/11 09:00

法拍蟑螂！　軍工股踩雷被討700萬美元

台股大漲直逼27000點，AI、半導體等科技產業發展擴張，國內廠房土地難求，買家瞄向法拍案，小心踩雷。近期鬧得沸沸揚揚的軍工股網通廠合勤控（3704）遭「法拍蟑螂」索700萬美元天價，董事長朱順一跳出來公開質疑「連科學園區廠商都被這樣對待，企業如何安穩發展」受到注目。

10/11 07:26

【改口了】稱「川習會沒取消」！　川普：看接下來會發生什麼事

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新北5區「半世紀老屋」破萬戶　..

頭份交易量從1千變1百　網諷：..

法拍蟑螂！　軍工股踩雷被討70..

爽吹2個月「冷氣沒關過」電費只..

他曝「剛賠10萬違約金」嘆：該..

國家級重大建設站台！桃園航空城..

櫻花建逆勢砸6.4億　出手單元..

存頭期款買小套房！一票1原因不..

46億水湳轉運中心啟動招商　在..

業務男「聽說房市不穩」猶豫買房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

土城新案站上8字頭　市調指一優..

在地人不捨！　15年「健身工廠..

存頭期款買小套房！一票1原因不..

46億水湳轉運中心啟動招商　在..

新北5區「半世紀老屋」破萬戶　..

業務男「聽說房市不穩」猶豫買房..

Q3土地、建物交易年減逾3成　..

櫻花建逆勢砸6.4億　出手單元..

「酒店小弟翻身家具大亨」勵志人..

法拍蟑螂！　軍工股踩雷被討70..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366