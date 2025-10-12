土城新案站上8字頭　市調指一優勢撐過房市寒冬

▲新北土城有多場預售案房價出現8字頭成交。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

雖然去年919央行祭出第七波信用管制，但新北預售價格表現相對堅挺，其中蛋白區土城呈現補漲，多案站上8字頭。市調表示，由於推案量還算節制，賣壓不強烈，成區域房市穩定要件，內需穩健皆有助度過房市寒冬。

觀察實價登錄，新北土城有多場預售案房價出現8字頭成交，包括運校重劃區的「新濠岳」、暫緩重劃區的「台信琢岳」以及「家泰嘉潤丰藏」。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「土城區先前在運校重劃區較為風光，今年以暫緩區以及市區為主力，像近期指標案有家泰、嘉潤、松陽、嘉祥、協富、等建設公司新案登場，開價至高也是期待8字頭。」

陳炳辰表示：「年底在運校重劃區還有新案登場，由於推案量還算節制，賣壓不強烈，也是區域房市穩定要件，區域利多有捷運、快速道路等交通建設，以及司法園區的話題，商圈也具備成熟度，內需穩健皆有助度過房市寒冬。」

五率國際廣告專案經理連立宸表示：「板南線為土城房市的最大賣點之一，能快速連通台北車站，以捷運站點來看，亞東醫院房價站上百萬元，近期推出的新案『遠洋之森二期』，預估單價來到110~120萬元水準。」

連立宸接著表示：「土城、海山、頂埔站在重劃區推案的貢獻下，房價也陸續出現8字頭行情，反觀永寧站離台北更近，但由於土地供給稀缺，新推案少，屬於房價相對凹陷區。」

連立宸指出：「以距離永寧站900公尺的新案『松陽馥麗』來說，成交單價落在69~75萬元間，該案位於土城國中對面，基地面積1332坪，規劃地上11層，共211戶，坪數設定在22~32坪。」

▲距離永寧站900公尺的新案「松陽馥麗」，成交單價落在69~75萬元間。（圖／記者項瀚攝）

