股價飆「台積宅」再沸騰　楠梓人口暴增衝擊左營

▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電9日盤中一度衝達1455元天價，最後收在1440元，創收盤新高，股民嗨翻，周邊第一環楠梓、左營等台積宅再度受矚目。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電（2330）9日盤中一度衝達1455元天價，最後收在1440元，創收盤新高。台積電將高雄定位為2奈米製程主力據點，近期傳出評估增設第6廠，周邊第一環楠梓、左營等台積宅再度受矚目。

台積電位於楠梓，原中油煉油廠舊址，P1廠今年底將量產2奈米晶圓，P2廠已於8月進機，現正進行裝機與調機作業，P3廠也在去年10月取得高雄市府開工核准，P4與P5廠也在4月取得環評開發許可，7月已獲準開工，預計2027年完工，打造南部最大先進製程聚落，進度快到堪稱超乎外界預期。

台積周邊第一環重劃區的台積宅，以高大特區、高鐵生活圈大樓最受歡迎，因街廓整齊、屋齡新，吸引科技人進駐。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高鐵生活圈有軌道經濟、產業支撐，房價開「全國盤」，已有新案站上6字頭。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，高鐵生活圈已有新案站上6字頭，「鑫天際」位於高鐵特區前站生活圈，去年8月成交價達64.37萬元，而高大特區則是去年8月由「高大之森」創下的51.86萬元，至今仍是2區房價天花板。至於區域均價，根據《高雄實價網》統計，高鐵生活圈為58.8萬元，高大特區也達39.2萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高鐵生活圈因街廓整齊、屋齡新，吸引科技人進駐。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，高鐵生活圈有軌道經濟、產業支撐，房價開「全國盤」，加上兼具地段與成熟商圈，對重視機能的購屋族來說，相當具吸引力，房價才會飛快飆漲到6字頭，相對緊鄰的楠梓，因競爭激烈，現階段購屋族相對不追價，2重劃區價差逐漸拉大，也吸引人口往楠梓流動。

排名 區域 2025年9月人口數 (人) 2024年9月人口數 (人)
1 鳳山 353,431 355,400
2 三民 329,100 330,764
3 左營 197,775 197,591
4 楠梓 195,604 194,334
5 前鎮 177,427 178,591

▲高雄前五大行政區人口數。資料來源：高雄民政局。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，以人口數來看，以往高雄前5大行政區一向是鳳山、三民、左營、楠梓、前鎮，僅左營、楠梓呈現正成長，不過根據最新統計顯示，左營將被楠梓超車，降為第4大行政區。

陳揚智分析，台積電設廠帶動楠梓區建商大量推案、大量過戶，楠梓人口超車左營成未來趨勢，近1年左營人口數僅增加184人，楠梓增加1270人，年增5.9倍，目前2區僅有2171人的差距，以此成長速度來看，楠梓勢必將擠下左營區，成為高雄3大行政區。

關鍵字：台積電高雄楠梓左營房價人口

