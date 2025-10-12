在地人不捨！　15年「健身工廠」台南起家厝將搬遷　

▲擁有超過15年歷史的健身工廠安平廠，是健身工廠台南首間分店，堪稱起家厝。（圖／翻攝自健身工廠官網）

記者張雅雲／高雄報導

擁有超過15年歷史的健身工廠安平廠，是健身工廠台南首間分店，堪稱起家厝，承載許多在地會員的回憶，將在11月30日正式結束營業，之後將搬到西門廠，信義房屋專家表示，該店位於安平路，正對安平運河，商圈氛圍偏向目的型消費。

健身工廠安平廠是台南第一間分店，堪稱健身工廠台南起家厝，多年來有一批死忠會員，官網表示，從2010年開館，至今已有15年，根據臉書粉專《台南式 Tainan Style》表示，該店將在11月30日正式結束營業，未來業務將遷移至原大億麗緻酒店地下室新開幕的西門廠，繼續服務健身族群，不少在地人相當不捨。

在地仲介透露，安平廠位於安平區安平路，地坪約710坪、建坪約511坪，若重新招租，月租金約落在50~60萬元。

▲安平路沿線多為大型店面與透天店住混合，正對運河，周邊餐飲及商家分布零散。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋安平店店長簡劭存表示，安平路沿線多為大型店面與透天店住混合，正對運河，周邊餐飲及商家分布零散，尚未形成密集商圈，商圈氛圍偏向目的型消費。目前租金單價落在1100~1300元，不過該區不少屋主、地主，多為自用或長期持有，寧可空置也不出租。

簡劭存分析，安平路店家消費客群主要靠中西區、安平5期住戶，或觀光客前往安平古堡、安平老街經過時零星消費，商圈活絡度有限，周邊住宅成交量不高，附近的五期為傳統購屋熱區，最搶手的物件屋齡集中在10~20年，總價約800~1200萬元，單價落在28~32萬元。

