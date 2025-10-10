ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

張旭嵐／若輝達沒留在台灣　3方都將成輸家

▲▼ 輝達,新光,北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、18恐生變。（圖／記者項瀚攝）

文／《台灣房屋趨勢中心》執行長張旭嵐

輝達總部難產，北市府繼續力薦T12，企圖促成美事，中央也推舉松南營區。客觀來說，T12在地點上跟T17、18最為接近，因此值得輝達優先考量，不過T12最大的抗性就是現有土地面積還不夠，還必須整合周邊私有地的眾多私地主，時間成本和金錢成本都是未知，將會成為另外一個成敗關鍵。

松南營區位在松山機場南側，總面積達標，有3.3公頃，周邊商圈以金融辦公服務業為主，雖非科技或AI產業聚落，但離市區更近，往內科、南港也不遠，近松山機場和捷運文湖線，以國際交通、通勤轉乘、商業機能、居住環境等，若能雀屏中選，一則解決輝達總部的需求，二則也達到政府國有土地活用的目的。

回到原點重新選址，不執著於單一選項也有助於打開僵局，也讓輝達北市府 甚至是新壽和各地主，都有機會重新檢視各自的談判籌碼。不過如果台北市的選項都未能入輝達的眼，T17、18又卡關，那最大輸家是誰？

是輝達？企業總部的設置多半具有交通考量，通勤便利員工任職意願高，若放棄台北市，考慮新北市或其他外縣市，可能面臨現有部分人才流失，未來徵才難度提高。且若放棄台北，等於在國際上顏面無光，公開記者會上的總部藍圖卻被自己祖國打臉，也失去一個在亞太核心區域拓展高能見度據點機會，並可能影響與台灣供應鏈的協作效率，大大損失機會成本。

▲▼黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達執行長黃仁勳在5月時宣布，海外總部將設在北士林。（圖／記者高兆麟攝）

是台北市政府？從協商至今為促成此案，北市府投入許多協調和資源，一旦破局留不住輝達，不僅浪費了時間，且市府招商形象受損，被冠上對產業的扶持不力的罪名，北士科產業發展進度、預期的就業機會、商業帶動效應等規劃都會被延宕，對產業聚落規劃的正向預期也被打折，短時間民怨難平。

是新光人壽？新壽為地上權得標者，在輝達還沒出現之前，就被質疑資金不足，地上權案興建拖延，若輝達放棄T17、18，新壽首先要面對的是是否能履約，如期在2027年將該建物興建完成，且未來還得執行地上權存續期間內的商辦招租和物業管理等服務，一對多的難度，遠大於目前處理最大單一客戶，相關的時間成本和金錢成本都無法和直接轉讓地上權相比擬。且因為向北市府損賠140億的賠償金，可能會被貼上阻礙發展的罪名，成為歷史罪人，恐會成為財務上，經營上，商譽上三輸的局面。

還有一群想喊冤的的人，就是周邊建商、在地居民，和卡位屋主。好不容易熱起來的北士科，短期內房價預期打折，原本因輝達題材被抬高的土地、商辦、豪宅溢價會面臨修正，已簽約的屋主，可能要重新盤整思考如何下車，或是好好運用，創造效益。

這場角力，不只是三方的錢與地的爭論，而是AI地位和國際聲譽的一場仗。若最後輝達真的「琵琶別抱」，輸最多的不是某一家，而是台灣在全球科技版圖上的「話語權」。因此，還是期待各家的禮讓和促成，一起成為共創三贏的歷史功臣。

▲▼ 台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐 。（圖／台灣房屋提供）

▲台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐。（圖／台灣房屋提供）

►張旭嵐小檔案
現職：台灣房屋趨勢中心執行長
經歷：1111人力銀行發言人、東森度假村行銷經理、TVB歐洲台普通話主播(倫敦)、生物科技公司行銷經理(上海)、東森電視台記者
學歷：英國羅浮堡大學行銷管理碩士、世新大學廣電系學士、台灣大學EiMBA碩士

張旭嵐／若輝達沒留在台灣　3方都將成輸家

