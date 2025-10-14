百座「太空玲瓏屋」被消失　驚見大咖默默在收購

記者項瀚／台北報導

萬里翡翠灣一片度假別墅群「翡翠灣太空玲瓏屋」，走過45年，上百棟的玲瓏屋和飛碟屋大多已荒廢、拆除。而事實上，這些建物默默地在被收購，其中收最多的就是太平洋建設，已收了約2/3土地，另外也見到航偉投資控股公司出手。

▲「翡翠灣太空玲瓏屋」走過45年，已出現成功改建成別墅的案例。（圖／記者項瀚攝）

新北萬里翡翠灣海水浴場一片度假別墅群，早在約40多年前由天工開發負責人蘇銘興建，被稱為「翡翠灣太空玲瓏屋」，共有玲瓏屋、飛碟屋兩種特殊造型，最初興建約120棟，但現在多已拆除及荒廢。

實地走訪，目前該區還有約10多棟以上的玲瓏屋，不少棟已殘破不堪，但也有幾棟維護的很好，像是海岸第一排的1棟玲瓏屋就弄得非常漂亮，據了解屋主是第一代「翡翠灣太空玲瓏屋」住戶，經營成衣事業起家，在區域也不只持有1戶。

▲海岸第一排的1棟玲瓏屋維持地非常漂亮，據了解屋主是第一代住戶。（圖／記者項瀚攝）

沿著海岸線走，會看到1棟重建完成別墅，經查地主應為貿聯企業公司，該公司背後即為航偉投資控股，其董事長為彭士孝，也就是中航董事長，但由於別墅才剛完工不久，在地居民對該棟進入人員與使用也不太了解。

經查實價登錄，以「翡翠灣太空玲瓏屋」主要的日光路、聽濤路門牌搜尋，只有3筆交易紀錄，1筆是與重建別墅同一排的玲瓏屋，建物18.5坪、土地105坪，於2013年以800萬元成交，現況尚未改建，屋主是張姓自然人，登記在大安區精華地段。





▲「翡翠灣太空玲瓏屋」實價登錄的交易整理。（表／記者項瀚製）

另外，還有1筆是太平洋建設的持分交易。太平洋建設總經理陳清暉表示：「翡翠灣的玲瓏屋、太空屋都是獨立產權，太平洋在民國70年左右開始收購區域土地，目前總計已收購整區約2/3面積，總面積達數千坪以上規模，針對合理價位釋出仍會持續收購。」

陳清暉表示：「翡翠灣具鄰海條件、開發面積足夠，地段條件可遇不可求，太平洋朝向別墅產品推案，但目前還在規劃階段，公司將視時機推出。」

