萬里荒廢「飛碟屋」求售1680萬　鄰居現身駁靈異傳聞

記者項瀚／台北報導

萬里「飛碟屋」以1680萬元開價求售，引發熱議。實地走訪這40多年前興建的別墅區「翡翠灣太空玲瓏屋」，目前還有少數幾戶居住，記者採訪到一戶人家，他們10多年前買下一棟玲瓏屋，近期更是加碼再買一棟，並分享其用途規劃。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲萬里「飛碟屋」以1680萬元開價求售，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

近期萬里「飛碟屋」再度成為熱門話題，永慶房仲網站上出現1棟飛碟屋刊售資訊，屋齡45年、建物面積17.8坪、土地79坪，開價1680萬元，還附上了一張圓弧的室內格局圖，竟規劃出3房2廳1衛。

該區為翡翠灣海水浴場一片度假別墅群「翡翠灣太空玲瓏屋」，共有玲瓏屋、飛碟屋兩種特殊造型，最初興建餘百棟規模，但現在多已拆除及荒廢，甚至被網友瘋上「鬼屋群」稱號。

這間要出售的飛碟屋外觀看起來頗為陳舊，看起來已有好一段時間無人居住使用。致電受委託的房仲，但他很低調，僅表示：「屋主長期沒有使用，想要處分資產。」

▲姜大哥10多年前購入一棟「玲瓏屋」，並非常滿意現在的生活。（圖／記者項瀚攝）

記者實地走訪，採訪到住刊售的「飛碟屋」同一排的姜大哥一家人，但他們所居住的是別墅群的另一種屋型「玲瓏屋」。

姜大哥表示：「我們不是第一代住戶，過去住在內湖，但一直很喜歡水上活動，10幾年前因緣際會買下了現在這間（玲瓏屋），非常喜歡這邊的環境，現在退休了，常常跑來住。」

姜大哥說：「我女兒的工作比較彈性，拿著筆電到哪都是辦公室，她也喜歡這邊的環境，我們去年又買下了隔壁的玲瓏屋，女兒打算開咖啡廳，或打造成一個年輕人可以一起工作、聚會的地點。」

價格方面，姜大哥透露：「每棟玲瓏屋土地大概60坪，我10年前每坪買約7萬元，去年每坪我買到17萬元，這邊的舊建物都可以改建成別墅，但我不打算這麼做。」

姜大哥表示：「現在區域僅存飛碟屋的殼，只剩下4顆，主要原因之一是，有特定的買家會來收購殼，我就是買方之一，先前跟鄰居買了一顆3萬元，打算搬到我新買的玲瓏屋這邊，才有特色。」

至於現在正在刊售的飛碟屋，姜大哥說：「這棟座落角地，位置非常好，如果早點知道他要賣，我也要買那一棟，現在想買，但錢用完了。」

談到鬼屋封號，姜大哥直言：「哪有這回事！」他領記者走上玲瓏屋2樓，比劃著海景、樹景，對區域的認同與感情溢於言表。

▲姜大哥領記者走上玲瓏屋2樓，比劃著海景、樹景。（圖／記者項瀚攝）

40多年前，這邊的房價可是不得了。姜太太說：「這邊的第一批住戶大多是醫生，一棟350萬元，黃醫生的太太跟我說『當時在大安區可以買2間50坪的房子』。」

姜太太表示：「這幾天飛碟屋要出售的新聞引發討論，有些人在說，爛房子為什麼那麼貴，但這是外行人在說貴，內行人才懂得原地改建的價值。」

姜太太說：「這邊陸續都有人在收購，像是有公司行號買進來，現已重建成別墅；另外也有第一代住戶買了好幾間，裝潢維持得非常好；而收購最多的還是太平洋建設，我們也很期待未來太平洋把區域重新翻造。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱