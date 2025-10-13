24.8億整合成功　「泛土地公家族」農16黃金角地入袋

▲在地經營近20年的「御宿Motel」明誠館，位於高雄市農16特區，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄農16再傳高價交易！經營近20年「御宿Motel」明誠館，位於農16，地段相當精華，根據最新實登，該館以19.9億元轉手，新買家取得5/7持分，若加上前2次取得的2/7持分，已有完整產權，總金額高達24億8438萬元，據查，新買家就是新銳投資，屬於泛京城集團股東。

根據最新實登顯示，「御宿Motel」明誠館去年7月出現轉手，土地773.01坪，為持分5/7移轉，格局為28房1廳29衛，土地使用分區為商4，成交價為19億9435萬元，換算地價單坪為258萬元，並備註為「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易。」

▲農16建設齊發，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

據查，買家為新銳投資股份有限公司，曾是京城建設大股東，屬於泛蔡天贊家族。新銳投資負責人莊伊麗曾為京城建設獨立董事，目前為京城銀行董事，而新銳投資董事陳進興也是京城建設的董事法人代表，同時也是蔡天贊擔任股東的天籟投資董事。



加上早在2019、2020年間天銳分別購入的1/7、1/7產權，至此完成整合，成為整塊土地的單一地主，整合過程長達5年，總面積達1082.21坪，合計總金額高達24億8438萬元，換算土地單價229.5萬元。

京城建設發言人周敬恆指出，該交易屬股東個人行為不便評論。據了解，御宿已在地經營近20年，目前仍有租約，租約結束前不會拆除或開發。

▲郡都集團斥資30億8754萬元，取得明誠三路的全聯、旺來興2店。（圖／記者張雅雲攝）

而去年郡都集團斥資30億8754萬元，取得全聯、旺來興2店，地坪合計1036坪，換算地價高達298萬元。

高雄市仲介公會理事長謝哲耀分析，農16建設齊發，不但有富邦BOT案的第3家漢神、聯上BOT案，附近就是巨蛋購物中心、義享時尚廣場、萬豪酒店，有捷運、輕軌雙重交通優勢，地段相當精華。區內土地賣一塊少一塊，目前已鮮少有同等條件的商業地釋出，目前商4土地行情200萬元起跳。

時間 土地面積(坪) 持分 總價(萬元) 單價(萬元/坪) 買家 2019/8/19 154.60 1/7 25,663.82 166 新銳投資 2020/3/23 154.60 1/7 23,340 151 新銳投資 2024/7/1 773.01 5/7 199,435 258 新銳投資 合計 1082.21 全 248,438.82 229.56 新銳投資

▲新銳投資整合農16角地。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

雖說該筆土地成交單價堪稱便宜，是採用購買1/7產權的模式先卡位，搶先取得未來6/7持分的優先購買權，不過，謝哲耀說：「整合相當曠日廢時，且持分要用現金購買，無法貸款，財力要夠、命要夠長，萬一其他共有人不釋出持分，最後可能白忙一場。」

謝哲耀說：「該區新案不多，新案成交價已站上6字頭，即將推出的新案也喊出7字頭開價，以該筆交易的成交地價推算，將來若推出大樓案，開價也要65萬元起跳。」

