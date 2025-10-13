20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

▲屏東市在地營業超過20年的好樂迪旗艦店，是好樂迪屏東市最後一間門市，近期無預警貼出公告，表示因租約期滿，將營業至26日止。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

屏東人滿滿回憶的「好樂迪」屏新店營業超過20年，是好樂迪在屏東市旗艦店，也是最後一間門市，近期無預警貼出公告，表示因租約期滿，營業至26日 。消息一出，不少老顧客直呼「青春結束了！」專家表示，該店位於蛋黃區，受限停車難、租金高，墊高產業進駐門檻。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

該店位於中正路，為屏東市旗艦店，日前無預警貼出公告，表示「因租約到期營業至10月26日止，歡迎至鄰近門市歡唱。」而該店也是好樂迪屏東市最後一間門市，之後只剩鄰近的高雄建工店、V-MIX屏東東港店，不少從小唱到大的在地人都相當錯愕。

該店租賃、實價登錄均未公布。在地仲介透露，該店為地上4樓，建坪約1100坪，若重新招租，月租金也要70~100萬元，進駐門檻高。

▲中正路是屏東最精華的「蛋黃區」，周邊店家密集、商業機能成熟。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產屏東總圖大連加盟店店長王士晉指出，中正路是屏東最精華的「蛋黃區」，周邊店家密集、商業機能成熟，鄰近屏東火車站與SOGO百貨，可說是屏東最具代表性的商圈。

王士晉分析，中正路沿線店面空租率不高，主力為地坪25~30坪透店，租金約3.5~10萬元間，出租速度相對快。近年因消費型態轉變，加上中正路沿線停車不便，傳統實體店經營難度提高，加上建坪破千坪的大型特殊產品，租金相對高，需仰賴大型餐飲、連鎖品牌等大型產業承租，租客相對有限。

不過，中正路仍為屏東市核心，王士晉說：「目前該區新大樓單價約每坪22~30萬元，人口進駐讓店面需求持續穩定，未來若能導入複合式商場或特色餐飲進駐，地標型建築物仍相當具廣告效益。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱