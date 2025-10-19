台中2房換小3房　換屋族賞屋大驚「坪數一樣」

▲近年房價高漲、建材與人工成本齊漲，建商為了控制總價帶、維持市場接受度，普遍以「壓坪數」方式推出產品，導致「坪數不變、房數變多」成為新趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中一名換屋族張小姐近期家中成員增加想2房換3房，但讓她驚訝的是，賞屋一輪下來，她才驚覺，實際上不論2房還是3房都同樣是28坪，信義房屋專家認為近年房價高漲、建材與人工成本齊漲，建商為了控制總價帶、維持市場接受度，普遍以「壓坪數」方式推出產品，導致「坪數不變、房數變多」成為新趨勢。

換屋族張小姐近期家中成員增加想2房換3房，想從中科10年中古屋搬進離市區更近的3年新成屋，預算增加了300萬元不說，實際賞屋一輪下來，發現在預算可及之內，不論2房還是3房都同樣是28坪。

張小姐表示：「為了第二個孩子出生，打算從2房換成3房住宅。看屋時，近年新成屋普遍採開放式客餐廳設計，讓公共空間集中，又考慮到房間數的需求，因此就算是室內空間差不多，還是想換。」

▲過去的2房空間等於現在的3房，不少剛性購屋族捨棄坪數轉為對於房間數的要求。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋中科東大店專員陳泱儒說：「近年房價高漲、建材與人工成本齊漲，建商為了控制總價帶、維持市場接受度，普遍以壓坪數方式推出產品，讓『坪數不變、房數變多』成為新趨勢。」

陳泱儒表示：「過去的2房空間等於現在的3房，加上剛性需求對於房間數的要求，若中古屋想自行改格局，不僅施工難度高、費用也會暴增，還有時間成本的問題，近期確實有出現不少換屋族。」

▲新案也順勢推出無痛2改3的銷售策略。（圖／記者陳筱惠攝）

位於大里康橋特區新預售案「立彩Fancy」也推出無痛2改3的銷售策略，代銷業者張凱鈞則認為：「小坪數家庭若想升級不加坪，在預售屋階段可以選擇客變方式，包含比較困難的水線，都能與建商討論，另外，近年推案對於開放式廚房與彈性隔間的靈活度，讓室內在相同坪數下，多切出一間臥室或多功能室，實際可用面積都可提升約2至3坪。」

