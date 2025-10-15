NET南港展店開出2大規格　商仲一看指「難辦！」

▲連鎖服飾品牌NET希望在南港展店，並開出2大條件。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

連鎖服飾品牌NET希望在南港展店，直接喊話歡迎介紹，開出條件包括：400~800坪店鋪、可興建600~1000坪店鋪的土地。不過，商仲專家直言，幾乎找不到符合需求的標的釋出。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

連鎖服飾品牌NET張貼出1張「南港區展店需求」，並直接喊話歡迎介紹，兩大條件包括：400~800坪店鋪、可興建600~1000坪店鋪的土地。

過去NET在南港車站CITYLINK中A棟3樓有分店，但現已顯示永久歇業。經查NET官網，目前在台北市共有17家分店，但在南港區1家都沒有。

▲連鎖服飾品牌NET張貼出1張「南港區展店需求」，並直接喊話歡迎介紹。（圖／讀者提供）

長拓不動產董事長林文進表示：「觀察近年NET『汰弱留強』的經營策略非常鮮明，收掉規模較小、或生意可能比較遜色的店，集中火力在大店、旗艦店。」

林文進分析：「NET作為連鎖成衣品牌，規模大、產品款式非常多，就是想做到一站式購物，一次把所有品項都呈現出來，在兼顧品質的同時以量制價，用親民的售價吸引消費者。」

至於南港區，林文進表示：「該區外移人口逐步進駐，人口越來越集中，肯定是零售業期望進駐的點，但NET開出的坪數需求大，市場上幾乎找不到這樣的物件。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「NET撤出CITYLINK，可能就是希望重新打造更醒目、廣告效果更好的南港旗艦店，但南港區要找到400~800坪、屋況又不要太差的店面相當困難，另一方面南港地價鍍金，也很難簽長約給NET。」

黃舒衛認為：「NET可以去接觸一些正在規劃興建的大型開發案，例如南港調車廠、富邦大南港等等，未來都會有規劃商場，先行卡位曝光效果佳的店面位置。」

