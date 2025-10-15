2主因推波助瀾　營利事業房地合一稅收400億創高

▲9月全國房地合一稅表現出明顯分歧走勢。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

9月全國房地合一稅表現出明顯分歧走勢，營利事業房地合一稅稅收達399.6億元，年增37%。不過，個人房地合一稅多數呈現衰退，年減30%。信義房屋專家表示，前者大量增加與企業購置不動產經營、近年大量交屋潮有關。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

據財政部最新統計顯示，9月全國房地合一稅表現出明顯分歧走勢，營利事業房地合一稅稅收達399.6億元，年增37%，創歷年同期新高。

進一步觀察六都表現，新北、高雄營利事業房地合一稅收成長最為顯著，分別年增67%、57%，可能與開發商繳納房地合一稅與商用不動產交易有關，台北市則是營利事業房地合一稅「繳稅王」，以118.3億元居全台最高。

不過，今年逐月的個人房地合一稅多數呈現衰退，9月個人房地合一稅收則降至44.5億元，年減30%，除新北市小幅成長6%外，其餘五都均呈衰退，跌幅最大為北市年減43%、高雄年減39%。

▲9月對比去年同期的房地合一稅收統計。（表／信義房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年第七波前房市交易熱絡，個人房地合一稅收、營利事業的房地合一稅收，寫下歷史新高的千億元。今年則受到政策持續緊縮影響，房市交易量大幅萎縮，9月個人房地合一稅收44.5億元，年減3成。」

但營利事業房地合一稅稅收創歷年同期新高，曾敬德認為：「一方面可能與企業購置不動產經營等行為有關，另一方面可能近年的大量交屋潮，開發商也要繳納房地合一稅收，該稅主要反映去年的交易狀況，去年上半年房市熱絡與交屋等帶動下仍讓營利事業房地合一稅收走高。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「近年房市冷清，主要是來自於去年919央行打房，住宅首當其衝，但商用不動產市場、尤其是商辦市場仍相當穩健，不少公司行號都有遷址需求，原址也有大幅度的增值。」

