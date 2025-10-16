逢甲髮廊漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

▲在逢甲經營5年的髮廊，掛出紅布條抗議房東漲租，自嘲「所有的錯都是因為我們貧窮，租不起」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

繼逢甲菠蘿油漲租2倍，店家吃不消掛上布條投訴房東後，才短短一週，在逢甲經營5年的髮廊，同樣掛出紅布條控訴房東「漲租1.5倍，協助逃漏稅，簽約需要高額保證金」，更自嘲「所有的錯都是因為我們貧窮，租不起」。信義房屋專家認為，這恐將成為逢甲常態。

在逢甲經營5年的髮廊，同樣掛出紅布條控訴房東「漲租1.5倍，協助逃漏稅，簽約需要高額保證金」，更自嘲「所有的錯都是因為我們貧窮，租不起」。實際致電租客陳小姐，她說：「過去簽約5年，整棟承租月租金8萬元，去年7月時，就已經詢問房東，對方就說要調漲至9萬元。」

陳小姐認為可以：「我們還想整修門面，結果7月要簽約，房東坐地起價，直接調漲到12萬元，我們怎麼能接受！」

▲近期逢甲商圈房東漲租的事，時有所聞，這個跟租賃專法草案其實息息相關。（圖／記者陳筱惠攝）

經協商，陳小姐說：「房東願意以短租2年方式搭配奇怪的條款，讓租金維持在9萬元，但這條件奇葩我們也不能接受，包含要找人頭分層簽約，要逃稅不說，除押金外，還要30萬元的保證金。」

該店常客更是憤憤不平，據了解，店家決定不承租了，要搬家進七期惠中路，陳小姐說：「以坪效來說，七期還比較便宜。」

對此，信義房屋逢甲上安店經理周子凡說：「近期逢甲商圈房東漲租的事，時有所聞，這個跟租賃專法草案其實息息相關，內政部上月通過租賃住宅市場發展及管理條例以『保障3年租期』、『限制續約租金漲幅』讓不少房東，漲起來放。」

周子凡說：「以每年固定漲幅來說，對房東來說投報率變差，加上逢甲商圈比較特殊，在疫情時，房東心態有大幅修正，當時租金回落相當明顯，到現在景氣回溫，不少房東想調回原價，但商圈部分還沒完全復甦。」

