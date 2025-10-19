彰化透天厝尬贏大樓　5年銷量大勝824筆　

▲近5年全彰化透天預售共銷售3836筆，相較大樓產品3012筆，多出824筆，顯見在地人仍偏好透天厝的傳統習性。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳筱惠／台中報導

根據內政部實價登錄預售資料統計，近5年全彰化透天預售共銷售3836筆，相較大樓產品3012筆，多出824筆，顯見在地人仍偏好透天厝的傳統習性。

以2024年1~8月來說，彰化預售透天總價最高3610萬元，坐落於員林市，溪湖則出現少見的百坪透天產品，以單間2860萬元竄升進最高價的前20名，而2025年同期員林透天維持3000萬元房價水準。

住商不動產溪湖店店東陳仕昌表示：「與都會區相同，彰化市機能成熟區，已逐漸成為大樓產品的天下，但若以透天推案大區溪湖來說，地理位置居中、交通網絡逐漸完善，以約1200萬元預算為例，可購得屋齡30年內、建坪約50坪以上的透天產品，價格相較親民。」

▲科技園區開發與交通建設的帶動下，彰化西南地區發展快速。（圖／記者陳筱惠攝）

尤其是科技園區開發與交通建設的帶動下，彰化西南地區發展快速。不僅帶動區域人口回流與產業升級，也讓二林、溪湖與員林等地的透天厝市場討論度再起。加上台中捷運綠線彰化延伸段、台76線延伸二林芳苑工程，有望促進城鄉差距。

其中，格睿建設「格睿庭園透天區」最高總價1310萬元、平均成交1171萬元，更是在1年內順利完銷。近期將多年收整的1252坪基地面積「庭朗」，規劃總價1188萬元起，規劃4房4衛、雙車位，挑戰下半年的透天市場。

格睿建設董事長吳孟格表示：「溪湖房市最大特色是以透天為主，近5年來預售交易有50%以上為透天厝，隨著交通產業發展、政府房市管制措施的影響，溪湖透天房價逐漸修正，回到千萬總價，也提升建案的市場競爭力，構成剛性支撐。」

▲彰化預售透天總價最高物件坐落於員林市。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅在地建商推出透天案，台中開發商嘉磐建設也看準透天優勢，在2024年以3.4億元購入彰化市中山路三段上的面積858.19坪土地，也預計將推出透天案「嘉磐頤和」，將規劃36戶別墅產品。

「嘉磐頤和」基地位於彰化市、台中市交界處，嘉磐建設執行長魏豪志表示：「該地為台中市與彰化市中心點，未來不論進彰化市區或是烏日高鐵娛樂城都相當近，經過考慮，仍決定規劃別墅型產品，以實在的坪數吸引中部想換大空間、或是來往台中、彰化的客群。」

