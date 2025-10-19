ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

住飯店隨手一掛！事後竟收「68萬天價帳單」　陸旅客嚇傻

旅客住飯店隨手一掛！事後竟收68萬元「天價帳單」　原因曝光

▲大陸一名旅客近日入住酒店時，因將衣物掛在客房內的消防噴淋頭上，意外導致噴淋系統啟動。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸一名旅客近日入住酒店時，因將衣物掛在客房內的消防噴淋頭上，意外導致噴淋系統啟動，造成房內嚴重淹水，事後遭業者求償人民幣16萬元（約新台幣68.7萬元），雙方目前已進入訴訟程序。事實上，類似事件並非首例。今年7月，貴州省貴陽市也曾發生旅客將衣服掛在噴淋頭上，導致房間被淹的事故。

綜合陸媒報導，事發當時該名旅客不慎扯破噴淋頭內的玻璃球，導致管道內的水瞬間湧出。雖然酒店人員及時關閉閥門，但仍有約10噸的水洩出，造成2層樓嚴重積水，多處設施受損。酒店依據清潔與維修費用，提出16萬元賠償要求。不過，旅客認為金額過高，雙方協商破裂，只能透過法院解決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，類似事件並非首例。今年7月，貴州貴陽也曾發生旅客將衣服掛在噴淋頭上導致房間被淹的事故，當時旅客最終賠償酒店約2000元。有網友指出，雖然有些酒店掛衣空間不足，但消防噴淋頭屬於關鍵安全設施，不應被誤用。也有人戲稱，「掛件衣服竟能引發「水漫金山」，以後住飯店得更小心。

消防專家提醒，噴淋頭設計用於火災自動滅火，啟動靈敏度極高，任何外力碰觸都可能誤觸機制。旅客入住時應遵守規定，切勿隨意使用消防設備，以免釀成損失甚至須負法律責任。同時，酒店也應完善房內衣物懸掛設施，並在噴淋頭附近張貼明顯警示標語，防止悲劇重演。

法律專業人士指出，賠償金額應依實際損失計算，酒店需提供修繕與損壞證明，旅客若有異議可依法舉證維權。此案也提醒業者與消費者，安全與責任意識缺一不可。

延伸閱讀
金鐘60／小S奪獎崩潰大哭　曝具俊曄每天陪大S「滿屋子都是我姐」
金鐘60慶功／小S、蔡康永頒獎淚崩　曾國城被指台下「表情不屑」回應了
原始連結

關鍵字：消防旅客淹水求償安全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「老錢聚落」翻紅！　豪宅買盤回流舊城3區

台中豪宅市場正悄然出現版圖變化，過去獨霸市場的七期重劃區，如今高資產買盤逐步向舊城核心迴流。根據實價登錄統計，2024年至今，北區、西區與南區皆出現總價逾4000萬元的高階住宅交易，顯示豪宅市場正從單一七期擴展為多核心格局。

17分鐘前

也太閃！房東「靈骨塔美學」金黃內裝曝　奇葩出租房全看呆

一名網友在網上分享一則令人咋舌的租屋訊息，他上傳一間租屋資訊實景圖，只見臥室內牆面與天花板皆鋪滿金光閃耀的壁紙，搭配基本的寢具、書架、座椅及衣櫃，這股過於炫目的裝潢風格讓不少網友看傻眼，打趣表示像是貼滿金紙，走「靈骨塔風」。

39分鐘前

彰化透天厝尬贏大樓　5年銷量大勝824筆　

根據內政部實價登錄預售資料統計，近5年全彰化透天預售共銷售3836筆，相較大樓產品3012筆，多出824筆，顯見在地人仍偏好透天厝的傳統習性。

3小時前

20坪小三房降價售「半年仍賣不掉」屋主崩潰！網點致命傷

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，不少人會先買小坪數的房子，先求有再求好，一名網友表示，先買了一間20坪的小三房，住了一陣子後打算賣掉，但過了半年，始終沒有人願意買下，即便降價求售，也無法脫手。對此，信義房屋專家表示，很多人會卡在「空間大小」這一關，不如直接買正三房。

3小時前

台中2房換小3房　換屋族賞屋大驚「坪數一樣」

台中一名換屋族張小姐近期家中成員增加想2房換3房，但讓她驚訝的是，賞屋一輪下來，她才驚覺，實際上不論2房還是3房都同樣是28坪，信義房屋專家認為建商為了控制總價帶、維持市場接受度，導致「坪數不變、房數變多」成為新趨勢。

5小時前

住飯店隨手一掛！事後竟收「68萬天價帳單」　陸旅客嚇傻

大陸一名旅客近日入住酒店時，因將衣物掛在客房內的消防噴淋頭上，意外導致噴淋系統啟動，造成房內嚴重淹水，事後遭業者求償人民幣16萬元（約新台幣68.7萬元），雙方目前已進入訴訟程序。事實上，類似事件並非首例。今年7月，貴州省貴陽市也曾發生旅客將衣服掛在噴淋頭上，導致房間被淹的事故。

5小時前

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

輝達台灣總部到底蓋在哪？傳出輝達已經同意北市府建議、選用北士科T12，新光人壽擁有的北士科T17、T18可能可以留著蓋完後出租營利了。

7小時前

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂　「這幾處」被狂點名：快封起來

蟑螂是家庭常見害蟲，尤其容易藏身在廚房與浴室等潮濕陰暗的角落。不過近日有網友在《PTT》上發文，表示自己的臥室近期頻繁出現大型蟑螂，讓他困惑又無奈。根據他的描述，房間內並無食物來源，窗戶為氣密窗、也無明顯孔洞，仍不時見到蟑螂現蹤，令他懷疑是否是「從冷氣口爬進來的」。

15小時前

40年老透天「屋主重新拉過線」心動想入手！苦主勸退：都是話術

許多人嚮往透天厝，不只活動空間大，也能享有車位。一名網友表示，最近看上一間40年的老透天厝，因為屋主幾年前有整修過，水電管線都重新拉過，不用重新裝潢，因此很心動，但擔心屋齡偏高，房子會有其他問題。對此，信義房屋專家建議，即使有重新拉過線，仍建議找水電師傅再次查看。

10/18 13:00

北士科單價破150萬「不算蛋黃區？」　專家：蛋花湯現象合理

近來北士科房市再度受到關注，該區新案最高單價已破150萬元，該區為北市蛋黃區、蛋白區的話題引發討論。專家表示，以傳統定義來看，該區屬於蛋白區，但近年北市「蛋花湯」現象普遍，蛋白區中的精華地段賣蛋黃區價，並非炒作、也並非不合理。

10/18 11:29

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

輝達傳願改用北士科T12　新壽..

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂..

20坪小三房降價售「半年仍賣不..

住飯店隨手一掛！事後竟收「68..

月開130萬租金養蚊5年　「台..

看房很滿意「但浴室沒有窗」！過..

網傳「台中預售價回落3字頭」　..

交通、建設、百貨同步啟動　在地..

40年老透天「屋主重新拉過線」..

情侶租兩房一廳1萬2千元！她靠..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「老錢聚落」翻紅！　豪宅買盤回..

房東「靈骨塔美學」太奇葩　內裝..

彰化透天厝尬贏大樓　5年銷量大..

20坪小三房降價售「半年仍賣不..

台中2房換小3房　換屋族賞屋大..

住飯店隨手一掛！事後竟收「68..

輝達傳願改用北士科T12　新壽..

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂..

40年老透天「屋主重新拉過線」..

北士科單價破150萬「不算蛋黃..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366