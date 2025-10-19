住飯店隨手一掛！事後竟收「68萬天價帳單」　陸旅客嚇傻

▲大陸一名旅客近日入住酒店時，因將衣物掛在客房內的消防噴淋頭上，意外導致噴淋系統啟動。（圖／翻攝自微博）

大陸一名旅客近日入住酒店時，因將衣物掛在客房內的消防噴淋頭上，意外導致噴淋系統啟動，造成房內嚴重淹水，事後遭業者求償人民幣16萬元（約新台幣68.7萬元），雙方目前已進入訴訟程序。事實上，類似事件並非首例。今年7月，貴州省貴陽市也曾發生旅客將衣服掛在噴淋頭上，導致房間被淹的事故。

綜合陸媒報導，事發當時該名旅客不慎扯破噴淋頭內的玻璃球，導致管道內的水瞬間湧出。雖然酒店人員及時關閉閥門，但仍有約10噸的水洩出，造成2層樓嚴重積水，多處設施受損。酒店依據清潔與維修費用，提出16萬元賠償要求。不過，旅客認為金額過高，雙方協商破裂，只能透過法院解決。

事實上，類似事件並非首例。今年7月，貴州貴陽也曾發生旅客將衣服掛在噴淋頭上導致房間被淹的事故，當時旅客最終賠償酒店約2000元。有網友指出，雖然有些酒店掛衣空間不足，但消防噴淋頭屬於關鍵安全設施，不應被誤用。也有人戲稱，「掛件衣服竟能引發「水漫金山」，以後住飯店得更小心。

消防專家提醒，噴淋頭設計用於火災自動滅火，啟動靈敏度極高，任何外力碰觸都可能誤觸機制。旅客入住時應遵守規定，切勿隨意使用消防設備，以免釀成損失甚至須負法律責任。同時，酒店也應完善房內衣物懸掛設施，並在噴淋頭附近張貼明顯警示標語，防止悲劇重演。

法律專業人士指出，賠償金額應依實際損失計算，酒店需提供修繕與損壞證明，旅客若有異議可依法舉證維權。此案也提醒業者與消費者，安全與責任意識缺一不可。

