賣房錢丟股市「月領45K利息」爽當躺平族！他讚：生活過得更好了

記者施怡妏／綜合報導

不管是買房還是租房，都有各自的優點及缺點，兩派各自有擁護者，有網友指出，好友最近賣了名下的房子，拿到1100萬元，將800萬元拿去投資，剩下的300萬元生活用，每月被動收入4.5萬元，扣掉租金1萬元，不需要工作還有3.5萬元可以花，生活無憂無慮讓他超羨慕。

有網友在臉書社團「買房知識家」發文，有位朋友賣掉1100萬元的房產，售出後保留300萬元當生活儲備金，其餘800萬元則拿去投資，號稱每月可領4.5萬元利息收入。好友每月花1.5萬元租下兩房一廳住宅，申請政府租屋補助5000元，等於每月只需自付1萬元租金。

如此一來，不僅無需背負房貸壓力，每月還有約3.5萬元可自由支配，過著無憂無慮的生活，好友大讚，「不用工作，也不用背房貸，沒有房子後生活過得更好了」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「你這個有盲點，他就是因為有房子拿去賣掉才有辦法這樣，也就是房子先幫他賺到投資本金」、「你朋友說不要買，但她賣掉了一間房子...你是不是誤會了什麼？」「首先要有1千萬，或有一棟房可以賣」、「你朋友是買了便宜的房子跟上房子翻倍的熱潮，而不是沒房子，然後賣了房子有錢」、「首先你要先有一棟房子」。