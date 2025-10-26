「金湯匙」平實營區vs.「邊陲」德高生活圈　同區每坪價差30萬

▲台南同行政區、不同生活圈的新案價差，以東區價差最大。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「同區不同價」M型化現象正在擴大，根據實登統計，台南同行政區、不同生活圈的新案價差，以東區價差最大，今年平實營區最貴預售案，高出德高生活圈新案，單坪價差近30萬元，高低價差高達83%。

根據實登顯示，台南預售大樓價差持續擴大，又以東區最明顯，最貴新案「國城寳實」位於平實營區，單價達65.68萬元，為今年東區最高成交價。而同樣為東區門牌的「貝森朵夫第10期」位於德高生活圈的德祥街，成交價為35.89萬元，2生活圈單坪價差高達29.8萬元，高低價差高達83%。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，雖說地段決定房價，同樣都是台南最精華的蛋黃區，受建設及機能等差異影響，同區也不同價，像平實營區新案一開案就像含著「金湯匙」，身價直衝5字頭，與同一行政區的德高生活圈拉開價差。

▲地段決定房價，同樣都是台南最精華的蛋黃區，受建設及機能等差異影響，同區也不同價。（圖／記者張雅雲攝）

佘光宗舉例說：「平實營區地價落在單坪130萬元上下，賣5~6字頭合理。」至於與德高重劃區相比，他則分析，「那邊算是東區最邊緣、靠近仁德的位置，生活圈、交通動線都不太一樣，自然影響房價。」

海悅機構副總經理馬士雄表示，同屬東區門牌但土地取得時機、成本結構與開發策略，成影響價格的關鍵因素。馬士雄坦言：「房價高低，最主要還是看土地價格，有些案子是高價購地，自然售價就得拉高。」

同樣位於東區的「宏福悦」，是今年該區賣最快的新案，去年12月開賣，根據實登，均價47萬元，目前已銷售158戶、5成，該案專案經理強調，「基地是早期購得，成本相對低，因此有讓利空間帶動買氣。」與周邊5字頭開價形成鮮明的價格差距。

佘光宗說：「若建商入手地價便宜，又沒有把這一波南科漲幅加進去，維持合理價位，當然賣得快。」

