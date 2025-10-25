Q4台中新推案「棄南保北」 指標案重押機捷特區

▲台中第四季推案量北台中7新案就包辦近500億元、2000戶量體，熱門重劃區如14期、機捷特區與精華市區11期都不缺席。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市沉潛後醞釀再出發，台中第四季推案量粗估約有600億元案量，其中北台中7新案就包辦近500億元、2000戶量體，熱門重劃區如14期、機捷特區與精華市區11期都不缺席。信義房屋專家認為，北台中是生活、商業發展熱區，撐住住宅市場。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中第四季推案量粗估約有600億元案量，其中北台中7新案就包辦近500億元，勇於領頭進場的業者，分別在地段、產品、規劃、價格拉開市場區隔來吸引購屋客目光。

其中，北屯機捷特區的總銷金額與推案戶數佔比最高，包含機捷特區的「永尚謙玥」、「遠雄樂元」、「松竹敦富」，3案超過供給1400戶，顯見機捷特區仍位於區域內的開發主升段。

此外，總銷128億元的「遠雄樂元」主打「真正的捷運站首排」，距離捷運總站出口僅數十公尺，產品規劃21~39坪，總戶數780戶，是台中旗艦大案之一。

而14期狹帶著洲際棒球場、漢神洲際購物廣場、臺中巨蛋等多項建設利多逐一完工落成，洲際段房市主戰場也點燃火苗，除了第四季遠雄將進場的14期洲際段新案「遠雄丰尚」之外，還有亞昕集團早先進場的「亞昕嶼森」，兩個案同位於崇德十九路上，坪數設定也相近。

信義房屋太平新興店吳俊霆認為：「機捷特區好市多、14期漢神巨蛋百貨，都是北台中首度插旗的大型賣場、百貨，過去北屯房市以生活機能完整的捷運文心線沿線為主力，如今隨著商場進駐、道路建設加速推進，反而形成區域加速發展契機，撐住住宅市場。」

▲剛需自用客與長線資產配置族群在預期甜蜜價差的心態下，提高回籠賞屋的誘因。（圖／記者陳筱惠攝）

除了熱門重劃區，北台中精華市區的崇德商圈也在第四季有亮點新案，包括醞釀許久的冠德裕毛屋新案，總銷金額70億元，規劃3~4房產品。而基地位於崇德路、漢口路口的「誠邑築崇德路新案」，攜手荷蘭知名建築團隊MVRDV打造國際級宜居住宅，引起市場矚目。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「第7波信用管制逾1年，悲觀心態逐漸回穩，加上台灣整體經濟成長率上修、股市獲利了結，剛需自用客與長線資產配置族群在預期甜蜜價差的心態下，提高回籠賞屋的誘因，不過真正出手的關鍵仍在於個案的硬實力表現。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

信義房屋更多相關新聞