「布魯樂谷2.0」回歸帶旺房市　亞灣新屋均價首站5字頭





▲號稱「布魯樂谷2.0」的「高雄星光水岸公園」，位於高雄新光碼頭旁，24日試營運。（圖／高雄市工務局提供）

記者張雅雲／高雄報導

布魯樂谷曾是南台灣最大水上樂園，2010年歇業後，到現在還有在地人懷念，號稱「布魯樂谷2.0」的「高雄星光水岸公園」，位於高雄新光碼頭旁，24日試營運，大改造為8000坪免費親水樂園，樂翻一票沒地方溜小孩的家長。根據統計，周邊新屋均價今年首站5字頭。

高雄一年四季幾乎都是夏天，以前布魯樂谷曾經為南台灣最大的水上樂園，2010年歇業後，至今還有不少在地人懷念當初的玩水時間。

號稱「布魯樂谷2.0」的「高雄星光水岸公園」，大改造後24日開始試營運，變成8000坪大的免費親水樂園，規劃水上盪鞦韆、滑水道、戲水池，還有市集廣場，成為親子最愛的新地標。

星光水岸公園位於亞灣，啟用後將成該區重要新地標，國城建設創辦人暨總裁洪平森表示，該公園緊鄰高雄展覽館，還可串聯特貿三開發案未來的多棟建築群，3案在2030年後將陸續完工，屆時住宅、商辦、商場都有，將引進大量產業、人口紅利，對房價還有加分效果。

▲星光水岸公園位於亞灣，啟用後將成該區重要新地標。（圖／高雄市工務局提供）

根據《高雄實價網》統計，亞灣5年內新成屋均價，去年還在43.88萬元，今年首度站上5字頭，均價為51.73萬元，出現17.9%漲幅。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店東劉沛緹表示，目前亞灣區最受市場青睞的產品為屋齡10~15年的大樓，坪數約60~80坪、3~4房，總價約2500~4000萬元；若是屋齡5年內、坪數20至30坪的新成屋，總價則約1500~2500萬元，吸引不少換屋族與剛性需求買盤進場。

劉沛緹分析，星光水岸公園啟用後，補足亞灣生活休閒機能，也讓周邊房市話題度與親子族群購屋意願同步升溫。

