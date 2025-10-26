剛需撐住買盤　烏日區交易量縮8成、房價倒漲7%





▲烏日區備受關切的為「高鐵娛樂城」工程進度。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市進入盤整期，根據實價登錄統計，素有「南台中剛需防線」的烏日區，2024年前9月烏日共有1127筆交易，如今截至9月則僅有248筆，交易量僅剩2成，專家指出，量縮不跌價，顯示區域剛性需求強勁，地段與生活機能支撐力道明確。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024年前9月烏日共有1127筆交易，均價每坪43.65萬元，如今截至9月則僅有248筆，交易量僅剩2成，但平均單價卻上揚至46.68萬元，年漲幅達6.94%。

▲烏日的房價結構已出現明顯分層，南端主打首購族群，高鐵特區則承接南屯、彰化客，形成雙線市場並行。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察實登結構可發現，烏日區預售新案「櫻花大綻」堪稱撐起烏日房市的主力，自4月首次揭露實價以來，已累積揭露146筆交易，占全區成交量近半。該案最高單價達48.9萬元，平均每坪45.8萬元，以4字頭讓利策略吸引大量剛性客群。

此外，8月公開的「巨陽森昇活」推出4字頭廣告戶，鎖定首購與首換族，位於烏日更南端的「鼎川縱橫天廈」則打出每坪33.5萬元至37萬元、結構工程0付款的方案，在網路上掀起討論。

與此同時，位於高鐵特區核心的「新高鐵」、「大華縱橫」兩案，成交單價仍維持在每坪55~60萬元水準，成為區域高價定錨點，也讓高鐵特區穩居烏日房價天花板。

對此《住展》發言人陳炳辰分析：「烏日的房價結構已出現明顯分層，南端主打親民總價、吸引首購族群，高鐵特區則承接南屯外溢與彰化跨區客源，形成雙線市場並行。」

▲烏日區人口從去年9月的8萬0914人，增至9月的8萬2162人，一年增加1248人。（圖／記者陳筱惠攝）

根據台中市政府民政局統計，烏日區人口從去年9月的8萬0914人，增至9月的8萬2162人，一年增加1248人。雖然增幅不大，但在整體房市進入冷靜期的背景下，人口持續成長顯示區域仍具吸引力。

過去烏日房價以親民著稱，但實際上，《地產達人秀》主理人森林則認為：「烏日區在交通、生活與價格的平衡上具競爭力，一直都是南台中剛需族群的穩定防線。目前大家關切的還有高鐵娛樂城與大型商業設施陸續進場，都讓烏日未來有望從交通衛星晉升為南台中的指標。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒