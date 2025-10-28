屋主欠貸又繳不出管理費　中科燒炭屋底價剩448萬





▲位於西屯路三段上、屋齡34年社區， 3樓法拍戶出現跳水價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

西屯區的中科生活圈中古屋行情，隨著工程師進駐不斷上揚。位於西屯路三段上、屋齡34年社區的3樓戶，因清償債務而淪落法拍市場。該物件總面積31坪，底價開出448萬元，讓單價來到14萬元，但專家仍持保留態度。

該法拍物件位於「台中陽明」社區，就坐落在西屯路上，對面即是黃昏市場。經查判決書，法拍原因為屋主積欠銀行貸款，不過也意外揭露，該屋主與管委會也有糾紛，屋主仍積欠管委會1萬1935元，且據法拍筆錄揭露，在2014年時發生過非自然身故事件，據了解為屋內燒炭。

實際上該物件已經在法拍市場相當久的時間，上一拍2023年總底價落在551萬元，與當時社區行情來說約便宜了7折，拆算單價17萬元。如今再捲土重來，底價開出448萬元，讓單價來到14萬元，是否有機會標出。

▲在地房仲認為，中科商圈特性相當明顯，以買賣、租賃大宗的工程師來說不是「買不買得起」的問題，是「看不看不上」的問題。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，寬頻房訊發言人徐華辰則認為：「台灣民俗習慣下對於凶宅抗拒大，也讓凶宅的市場性通常不佳，但以此筆物件來說，目前底價價格夠低、位置及產品對投資買盤有吸引力，從在投報率的估算上，已有利可圖。」

而該物件總面積31坪，室內格局為3房，若以投資角度來觀察，周邊新屋3房租金並不低，落在2.5～3萬元上下，其實已經達到「租不如買」的條件。

但是在地仲介林先生則是認為：「中科商圈特性相當明顯，以買賣、租賃大宗的工程師來說『看不上』，尤其又有非自然身故傍身，在有更多選擇裡，就算是投資人買來租，也不見得有市場。」

