南二都熱門地段洗牌　新興區1條路成交量暴衝奪冠

▲近3年南二都房市歷經上沖下洗，根據實登統計，南二都近3年交易量正成長的路段，復興一路以交易量暴增77.3%奪冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

都說買房首要考量就是「地段」，買對地段幾乎立於不敗之地。近3年南二都房市歷經上沖下洗，根據實登統計，南二都近3年交易量正成長的路段，高雄市新興區復興一路以交易量暴增77.3%奪冠，台南也有2條路上榜，都位於永康區。

永慶房產集團根據實價登錄資料，整理出近3年南二都交易量正成長的10條路段，前三名分為別新興區復興一路、前鎮區民權二路與鼓山區美術東六街，其中，復興一路近2年交易量從22件攀升至近39件，成交量出現77.3%的漲幅，該路段平均總價約534萬元、單價每坪24.4萬元。

而前鎮區民權二路則受亞灣區開發利多推升，交易量年增逾4成，平均總價1195萬元、單價23.3萬元；鼓山區美術東六街則憑藉美術館特區環境與新案帶動，近3年交易量成長逾3成，平均單價更高達36萬元，為北高雄指標豪宅區之一。

排序 路段 2022/08~2023/07 交易量(件) 2023/08~2024/07 交易量(件) 2024/08~2025/07 交易量(件) 近三年交易量增幅 1 高雄市新興區復興二路 22 43 39 77.3% 2 高雄市前鎮區民權二路 25 54 36 44.0% 3 高雄市鼓山區美術東六街 23 45 30 30.4% 4 高雄市大寮區鳳林二路 24 25 28 16.7% 5 高雄市左營區華夏路 22 50 25 13.6% 6 高雄市鳳山區中崙二路 32 40 35 9.4% 7 高雄市三民區建國三路 41 50 44 7.3% 8 高雄市三民區大順二路 37 49 39 5.4% 9 台南市永康區復國二路 20 40 21 5.0% 10 台南市永康區東橋七路 41 78 42 2.4%

▲近3年台南、高雄交易量正成長路段。資料來源：實價登錄資料，永慶房產集團研究發展中心彙整。（ETtoday製表）

永慶不動產復興青年加盟店東李偉成表示，高雄前3名路段之所以表現強勢，「總價親民」為最大因素，復興一路多為屋齡30年以上的中古大樓、透天，單價約落在2字頭、總價500萬元上下，具南高蛋黃區生活機能又不失親民門檻，吸引首購族與換屋族進場。

永義房屋前鎮廣西民權加盟店長王登永分析，隨重大建設陸續到位，前鎮、新興一帶的南高雄房市明顯回溫，尤其以民權路、復興路周邊最受矚目。王登永說：「政府規劃的建設慢慢開始到位，包含205兵工廠已搬走，又有特貿三、軟科等，吸引高階產業進駐，整個產業都在往南高雄跑。」

加上今年成交價出現鬆動，自住客陸續進場，王登永表示，20年左右屋齡的物件單價更降至每坪30萬元上下，市場自住買盤穩定，正在吸引人潮回流南高。

值得注意的是，台南則以永康區最為亮眼，僅復國一路與東橋七路分別以交易量成長5%與2.4%擠進前十名。復國一路平均單價35.1萬元、總價約984萬元。東橋七路則以平均總價1597萬元、單價36萬元居排行榜總價之冠。

住商不動產台南五王加盟店店東李家民表示，永康距南科僅20分鐘車程，交通可快速銜接國道大灣交流道與平實轉運站，具備生活機能與通勤優勢，目前該區最熱鬧就是復國商圈與東橋重劃區，即便在限貸環境下，房市買氣仍相對穩定。

