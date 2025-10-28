ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

火車站5分鐘、捷運站15分鐘　龜山房仲帶路「500萬首購熱區」

▲▼ 下龜山 。（圖／東森房屋提供）

▲下龜山房價親民，吸引許多外來的年輕首購族買房。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

許多雙北客外溢到桃園買房，首選龜山，像是A7重劃區近年就吸納大量年輕首購族。龜山房仲表示，下龜山，也就是龜山舊市區也是非常夯的選擇，總價500~600萬元就能成家，該區除了生活機能齊全，距離桃園火車站僅需3~5分鐘、捷運迴龍站只需15分鐘。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年雙北房價高漲，房市大吹「脫北風」，桃園成為許多年輕人的購屋選擇，其中緊鄰新北市的龜山A7重劃區夯，該區由於腹地大，推出許多新建案，這幾年來房價也持續堆疊上去，新案成交均價站上4字頭，甚至出現5字頭行情。

東森房屋龜山萬壽加盟店經紀人鄭筑予表示：「許多年輕首購族購屋預算有限，鎖定中古屋物件，同時也傾向購置生活機能完善的商圈，因此就會把目光焦點放在下龜山地區，也就是龜山舊市區。」

鄭筑予介紹：「龜山舊市區以中興路、萬壽路、中和南路等路段為中心點，是個純樸的區域，生活步調愜意，公園綠地不少，且生活機能強，吃喝採買應有盡有。」

此外，鄭筑予強調：「龜山舊市區交通條件也相當不錯，騎車3~5分鐘、公車2~3站即可抵達桃園火車站商圈，房價卻僅是2/3價，CP值非常高。」

鄭筑予觀察：「龜山舊市區買盤有高達9成都是外來客，以年輕人為大宗，他們有些是換來在龜山工業區、華亞科學園區上班；有些則是通勤台北，從桃園火車站轉乘，或是騎車到捷運迴龍站15分鐘也相當便利。」

▲▼ 下龜山 。（圖／東森房屋提供）

▲鄭筑予觀察，龜山舊市區買盤有高達9成都是外來客，以年輕人為大宗。（圖／東森房屋提供）

鄭筑予指出：「由於龜山舊市區開發得早，加上早期限建，因此以透天、公寓產品為大宗，透天釋出量稀少，幾乎是可遇不可求，以臨路2~3米、地坪20坪以內的物件來說，總價約700萬元左右；臨路8~10米、地坪25坪的總價則要1500萬元以上。」

鄭筑予接著指出：「公寓成交單價行情在18~20萬元，總價帶落在500~600萬元，相當親民，另外區域還有少部分的中古電梯產品，屋齡大多在10~15年，成交單價約在25~30萬元。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：東森房屋下龜山龜山舊市區萬壽鄭筑予買房便宜年輕人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

綠美圖、會展中心都開了　水湳「又貴又大」地上權仍流標

位於台中市西屯區水湳經貿園區核心地段、備受矚目的6、8地號土地，今（28）日開標無人投標，這已是該地段土地連續2次流標。儘管地點緊鄰水湳會展中心、綠美圖與中央公園，具備完整建設題材，但市場仍因地價高、開發條件嚴苛與市場氛圍保守而望之卻步。

19分鐘前

火車站5分鐘、捷運站15分鐘　龜山房仲帶路「500萬首購熱區」

許多雙北客外溢到桃園買房，首選龜山，像是A7重劃區近年就吸納大量年輕首購族。龜山房仲表示，下龜山，也就是龜山舊市區也是非常夯的選擇，總價500~600萬元就能成家，該區除了生活機能齊全，距離桃園火車站僅需3~5分鐘、捷運迴龍站只需15分鐘。

1小時前

【廣編】五股洲子洋核心再添新亮點　「芳洲漾」主打裝潢三房

在城市尋找一處既享受便利生活，又能擁抱自然陽光的家，是許多人的夢想。「芳洲漾」以全新落成之姿，讓人實現這個願望！三房含裝潢與冷氣，只需帶上行李，便能即刻展開新篇章。空間規劃高效實用，結合豪宅級的採光與通風，讓每一天都充滿明亮與舒適。

17小時前

大統第三代罕現身　宣布與日本HIRAMATSU打造奢華度假園區

大統集團27日宣佈與日本知名餐旅品牌HIRAMATSU（Hiramatsu Inc.）正式簽署合作備忘錄（MOU），大統集團第三代、大立集團董事長吳冠威也罕見出席，他透露，首波合作亮點位於大立A館，明年Q3開設義式餐廳，未來也將在屏東車城開發度假園區。

18小時前

大雅唯一愛迪達撤出　地方媽媽怨：根本運動用品沙漠區

台中市大雅區近年受到中科外溢效應，人口與不動產都呈現增長，但近期於中清路上、大雅區唯一的運動用品品牌店「愛迪達專門店」撤出後，該物件也隨即在網路刊登招租訊息，月租開價25萬元。專家認為，總價高昂，仍需連鎖業者才有高付租能力進場。

18小時前

賣1戶「陶朱隱園」中工吞大補丸　股價出量漲停

中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，預計處分利益約1.18億元，今日股價出量漲停，收在12.25元。攤開財報，中工去年稅後淨利7.17億元、年增15%，每股純益（EPS）達0.47元；今年上半年稅後淨利2.7億元，EPS0.18元。

19小時前

「AI點火、全台開戰！」東森房屋中和環球加盟店強勢啟航　集團火力全開

東森房屋再添新據點！「東森房屋中和環球加盟店」於日前正式開幕。店東林宗翰以多年房仲經驗與專業團隊為後盾，看好中和區重大建設與生活圈成熟所帶來的龐大發展潛力，期望結合東森集團的品牌力與AI科技行銷資源，在競爭激烈的房地產市場中，打造最具指標性的新賽道。

20小時前

全台首家「海底撈個人鍋」選址高雄豪宅區　月租估破20萬

知名火鍋品牌「海底撈」首度跨足個人鍋市場，全台首店選擇插旗高雄美術館特區，全新品牌「海嶼鍋物」主打個人鍋的精緻鍋物體驗，該店位於美術南三路。信義房屋專家表示，區域租金行情單坪2000元上下。

20小時前

房仲新秩序！東森強勢插旗中台灣　 AI領軍重塑市場版圖

台中市房仲版圖再添話題！東森房屋「文心森林公園加盟店」盛大開幕。這間全新加盟店的前身是成立超過40年的同業品牌，店東選擇在此時轉加入東森房屋，顯示在市場競爭日趨激烈的時刻，加盟主看重的不只是品牌，更是背後集團資源的支持與未來創造收入的整合實力。

21小時前

9月不動產放款比率降至25.7%　創今年新低

銀行不動產放款比率降了，據最新9月資料顯示，比率降至25.77%，已連續4個月下滑，創下今年以來新低。此外比率超過27%的銀行，也從年初的11家下降到8家。

21小時前

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

全台首家「海底撈個人鍋」選址高..

準備交屋！她跟房東談退租「心境..

汐止麥當勞撤出2年半回來了！　..

35歲上班族買房後崩潰！　房價..

七期千坪BMW保養廠基地倍增　..

家樂福關店再+1！台中清海店傳..

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師..

老屋繼承「要不要賣」兄妹撕破臉..

房貸審核「黑名單」？　內行曝：..

「金湯匙」平實營區vs.「邊陲..

ETtoday房產雲

最新新聞more

綠美圖、會展中心都開了　水湳「..

火車站5分鐘、捷運站15分鐘　..

五股洲子洋核心再添新亮點　「芳..

大統第三代罕現身　宣布與日本H..

大雅唯一愛迪達撤出　地方媽媽怨..

賣1戶「陶朱隱園」中工吞大補丸..

東森房屋中和環球加盟店強勢啟航

全台首家「海底撈個人鍋」選址高..

東森強勢插旗中台灣

9月不動產放款比率降至25.7..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366