火車站5分鐘、捷運站15分鐘　龜山房仲帶路「500萬首購熱區」

▲下龜山房價親民，吸引許多外來的年輕首購族買房。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

許多雙北客外溢到桃園買房，首選龜山，像是A7重劃區近年就吸納大量年輕首購族。龜山房仲表示，下龜山，也就是龜山舊市區也是非常夯的選擇，總價500~600萬元就能成家，該區除了生活機能齊全，距離桃園火車站僅需3~5分鐘、捷運迴龍站只需15分鐘。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

近年雙北房價高漲，房市大吹「脫北風」，桃園成為許多年輕人的購屋選擇，其中緊鄰新北市的龜山A7重劃區夯，該區由於腹地大，推出許多新建案，這幾年來房價也持續堆疊上去，新案成交均價站上4字頭，甚至出現5字頭行情。

東森房屋龜山萬壽加盟店經紀人鄭筑予表示：「許多年輕首購族購屋預算有限，鎖定中古屋物件，同時也傾向購置生活機能完善的商圈，因此就會把目光焦點放在下龜山地區，也就是龜山舊市區。」

鄭筑予介紹：「龜山舊市區以中興路、萬壽路、中和南路等路段為中心點，是個純樸的區域，生活步調愜意，公園綠地不少，且生活機能強，吃喝採買應有盡有。」

此外，鄭筑予強調：「龜山舊市區交通條件也相當不錯，騎車3~5分鐘、公車2~3站即可抵達桃園火車站商圈，房價卻僅是2/3價，CP值非常高。」

鄭筑予觀察：「龜山舊市區買盤有高達9成都是外來客，以年輕人為大宗，他們有些是換來在龜山工業區、華亞科學園區上班；有些則是通勤台北，從桃園火車站轉乘，或是騎車到捷運迴龍站15分鐘也相當便利。」

▲鄭筑予觀察，龜山舊市區買盤有高達9成都是外來客，以年輕人為大宗。（圖／東森房屋提供）

鄭筑予指出：「由於龜山舊市區開發得早，加上早期限建，因此以透天、公寓產品為大宗，透天釋出量稀少，幾乎是可遇不可求，以臨路2~3米、地坪20坪以內的物件來說，總價約700萬元左右；臨路8~10米、地坪25坪的總價則要1500萬元以上。」

鄭筑予接著指出：「公寓成交單價行情在18~20萬元，總價帶落在500~600萬元，相當親民，另外區域還有少部分的中古電梯產品，屋齡大多在10~15年，成交單價約在25~30萬元。」

