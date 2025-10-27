房仲新秩序！東森強勢插旗中台灣　 AI領軍重塑市場版圖

▲東森房屋文心森林公園加盟店店東林庭羽表示，東森以AI工具打造「雙引擎」模式，結合AI房仲系統與分眾廣告強化社區互動，串聯電商平台拓展業外收入，讓門市營運更穩健、更具抗風險能力。

圖、文／東森房屋提供

台中市房仲版圖再添話題！東森房屋「文心森林公園加盟店」盛大開幕。這間全新加盟店的前身是成立超過40年的同業品牌，店東選擇在此時轉加入東森房屋，顯示在市場競爭日趨激烈的時刻，加盟主看重的不只是品牌，更是背後集團資源的支持與未來創造收入的整合實力。

有別於傳統房仲體系，東森房屋是全台唯一以「集團經營」為核心的房仲品牌。憑藉東森集團龐大生態系，從分眾傳媒的社區廣告、電商購物的消費導流、再到跨產業異業合作，資源注入不僅協助加盟店在地深耕，也讓經營者能突破過去僅依賴仲介服務費收入的框架，開拓更多元的收益模式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

整合集團資源 × AI決策 × 千人行動力 宣告中台灣房仲正式進入東森時代！

東森房屋文心森林公園加盟店店東林庭羽表示，東森最吸引我的就是完整的AI系統工具跟強大社區資源，透過總部的AI房仲家系統串接，店頭同步導入分眾社區廣告觸角，幫助建立人員與社區住戶的高度互動；另外結合電商購物平台，讓加盟主除了房仲業務外，還能拓展業外收入。這樣的「雙引擎」模式，不僅增加營收來源，也讓門市經營更具抗風險能力。

東森房屋總經理林境寬表示，隨著少子化、房市結構變動及AI科技快速進化，傳統房仲單靠人脈與房源已難以支撐長期競爭。唯有整合跨界資源，將房仲門市轉化為「社區服務中心」，才能真正站穩腳步，甚至擴大影響力。這也是為什麼越來越多其他體系的業者，其中不乏所謂「誠實房仲」或是其他品牌，紛紛選擇加入東森房屋，其實經營者看中的都是同一個點：「集團資源」。

「房仲市場即將迎來全新翻盤時代！」林境寬強調，「誰能掌握資源，誰就能在這個時代生存下去。」東森集團的優勢不只是廣告能見度，更是一套完整的會員經濟與異業合作平台，讓東森房屋門市成為社區不可或缺的生活網絡。未來，東森房屋將持續以「集團戰略」為核心，透過品牌示範門市與區域深耕策略，協助更多加盟夥伴創造房仲與業外雙重收益。