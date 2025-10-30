鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍

▲台中市北屯區「銘珠園」私人莊園，該莊園佔地3852坪，底價12.5億元，也是2025年台中建物最貴法拍物件。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

大益鞋業集團去年爆出欠薪風波下，近期包含大益鞋業、林銘洲及其配偶名下不動產皆出現在法拍市場，包含位於台中市北屯區「銘珠園」私人莊園，該莊園佔地3852坪，底價12.5億元，也是2025年台中建物最貴法拍物件。

大益鞋業最為人知曉的是30年前林銘洲以10萬元起家，最高年營業額50億元，傳奇故事廣為流傳，該集團版圖橫跨製鞋、補教業、休閒服務業，除曾替多家知名品牌如英國、日本GU等代工，更赴大陸、東南亞設廠，為台中首代知名台商。

且在2006年時，大益集團旗下大益開發取得兆豐商銀的5億元債權，還有台灣銀行及中華商銀合計約10億元債權，入主擁有全世界第8恐怖的遊樂園「亞哥花園」產權，不過，當時林銘洲相當低調，但是誓言要讓荒廢許久的亞哥浴火重生。

不過，就在2024年資深員工跳出公司積欠薪水風波後，不少老員工告上大益鞋業，近期包含大益鞋業、林銘洲及其配偶名下不動產皆出現在法拍市場，法拍原因為強制執行，共計5筆房地，都位於北屯區，包含4房地、1土地，底價共計超過17億元，11月開標。

▼ 大益鞋業法拍物件一覽表 。

序號 建物/土地 投標日 總底價保證金 總坪數/地坪 拍次點交 1 台中市北屯區北屯段29地號 114/11/12 11:00 8808萬元 257.73坪 1拍不點交 2 台中市北屯區東山段一段138巷12號7層樓(透天/7層) 114/11/12 11:00 2億4821萬元 945.11坪/280.96坪 1拍不點交 3 台中市北屯區東山段一段138巷1號5層樓(透天/5層) 114/11/12 11:00 1896萬元 103.58坪/29.65坪 1拍不點交 4 台中市北屯區東山段一段138巷9號2層樓(透天/2層) 114/11/12 11:00 9924萬元 243.58坪/173.33坪 1拍不點交 5 台中市北屯區東山段一段138巷2層樓(透天/2層) 114/11/12 11:00 12億5352萬元 883.4坪/3852.04坪 1拍部分點交

其中，北屯區「銘珠園」私人莊園，該莊園佔地3852坪，底價12.5億元，也是2025年台中建物最貴法拍物件，據知情人士透露，銘珠園平常未對外開放，園區內有假山、小橋、流水、原石與珍貴老樹。尤其是園區中擁有一顆108噸的花蓮紋石，是國三大紋石不說，更是原台中縣、台中市的「鑑界石」。

▲▼ 「銘珠園」私人莊園 內部奇珍異石。（圖／讀者提供）

另外，區內還有堪稱是國內最大的戶外大水族箱，長達12公尺高3公尺。另外，知情人士也透露：「林董近年來本業虧損不少，去大陸、越南投資都接連失利，也聽聞他與夫人找民間借貸，甚至還有跟員工借款2~3億元，款項金額都不少。」

此次法拍物件，集中北屯區，住家部分都位於東山路一段，幾乎是步行可達，但5法拍案件查封人都不同，包含銀行、自然人都有，根據地籍資料，「銘珠園」光抵押設定就有6筆，合計8.12億元。

其他地籍資料也可見，建物也被中區國稅局設定辦理禁止處分登記，納稅義務人正是大益鞋業股份有限公司，因此拍定後將優先償還政府，才會依次分配剩餘價金。

▲大益鞋業法拍原因為強制執行，共計5筆房地，包含負責人7層樓居所。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，寬頻房訊發言人徐華辰認為：「這類私人莊園型物件，擁有極高土地使用價值，但由於屬特定用途、開發彈性有限，市場買家主要鎖定企業主或高資產族群，估計實際脫標價格仍有折讓空間。」

但目前市場資金偏保守，單筆超過10億元的法拍物件可謂鳳毛麟角，即使具稀有性，也考驗買家對資金調度與未來開發構想的評估能力。

徐華辰說：「銘珠園因佔地廣大且設施特殊，以單價來說超過百萬元，折算成土地價格落在33萬元左右，未來若能由企業或開發商整合為觀光休閒、文創園區或私人會所，有機會再創資產新價值。不過短期內，仍有相當變數。」

