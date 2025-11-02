單元二新豪宅完工即轉手　屋主賺進1132萬「單價衝79萬」

▲單元二重劃區與七期僅河南路一路之隔的豪宅，「雙橡園2279」甫完工，就出現轉手獲利交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

單元二重劃區與七期僅河南路一路之隔的豪宅「雙橡園2279」甫完工，就出現轉手獲利交易，中低樓層戶別轉手獲利1190萬元，成為近期台中少數獲利豐厚的交易。專家觀察，當投資退場，購屋者回歸自住本質，3、4房銷售反超2房產品。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

與七期市政中心僅隔一條河南路的「雙橡園2279」，為雙橡園開發甫完工的新成屋，全案訴求「低密度、高隱私」，保留近1900坪綠地，採鋼骨結構與天然石材立面打造高規格住宅。

▲雙橡園開發導入一日六餐管家服務、頂級桌宴與禮賓接駁。（圖／記者陳筱惠攝）



才交屋，9樓就出現轉手戶，經查該物件屋主2022年6月以總價4668萬元、拆算單價61.33萬元入手，2025年5月隨即以5800萬元出脫，第一手屋主獲利1132萬元出場，但第二任屋主隨即在8月與親友交易再轉手5858萬元，抬升單價至79.19萬元，幾乎追平該棟樓最高單價81萬元紀錄。

雙橡園開發總經理魏櫂良指出：「品牌10年來持續從建築硬體升級延伸至生活服務完整體系，以『雙橡園2279』為例，光泳池就分為冷、熱、冰、戲水池，更邀請頂級SPA團隊進駐，導入一日六餐管家服務、頂級桌宴與禮賓接駁。」

至於未來計畫，魏櫂良表示：「位於仁平段的2654坪土地，有望明年中前登場，目前土地交易正在進行。」市場推測，新案登8字頭機會相當高。

▲▼ 「雙橡園2279」公設細膩豐富，包含小果嶺以及美甲室。（圖／記者陳筱惠攝）

事實上，2025年以來3房、4房產品反而成為自住市場的主力。包括「舜元悟野」、「雙橡園1518」、「順天MR.L」、「勤美之真」、「精銳SKY ONE」、「陸府續森」等品牌預售案，即便成交總價普遍落在3000~4000萬元間，顯示市場雖進入冷靜期，但高總價案仍穩健銷售。

不過從實際銷售數據來看，近期預售屋銷售上仍見「4000萬元緊箍咒」，自2025年1月開始，預售屋銷售突破4千萬元的住宅案，每月成交量都是個位數與10位數徘徊，最慘的9月份截至目前資料為止，僅銷售2戶。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出：「這波盤整期長，當投資退場、購屋者回歸自住本質，高總價市場建商的企劃力與信任度成為關鍵，能清楚定義客群、創造差異化價值的建案，往往才在盤整期中展現韌性。」

