永康砲校69公頃地將變科技門戶　大橋重劃區「加價」難

▲隨著都市發展與軍事訓練需求的改變，駐守台南永康長達73年的陸軍砲校正式遷駐關廟。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

繼高雄205兵工廠搬遷帶動周邊土地翻紅後，台南永康也出現城市重塑。在永康駐守長達73年的陸軍砲兵學校，日前完成最後一批官兵撤離，遷駐關廟，市府同步啟動原址69公頃區段徵收開發，將打造為「北台南科技新門戶」。專家指出，素地供給有限，買氣外溢到大灣。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

台南市長黃偉哲表示，隨著都市發展與軍事訓練需求的改變，駐守台南永康長達73年的陸軍砲校正式遷駐關廟，日前完成最後一趟搬遷作業。

砲校離開後，永康將多出珍貴的綠地與公共空間，原址2019年完成一期開發區約14公頃，興建的台南市立圖書館新總館與閱之森公園，2021年初已完工啟用，成為北台南新地標。

黃偉哲表示，舊砲校遷移的第2期開發約69公頃，其中有32公頃以上為公園、滯洪池、道路、綠帶等用地，也規劃創意設計園區、經貿複合專用區等用地，預計明年中可啟動，以2029年完工為目標。

▲舊砲校遷移的第2期開發約69公頃，其中有32公頃以上為公園、滯洪池、道路、綠帶等用地。（圖／台南市政府提供）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，永康大橋重劃區已屬成熟生活圈，新案供給極少，即便迎來區段重大發展，短期房市以「加分」為主，難有「加價」趨勢，且砲校遷移後，也不易看到房價大幅跳漲。他分析，由於大橋幾乎無素地，預估買氣將外溢至鄰近的大灣生活圈，目前大灣預售開價多在每坪40~45萬元。

至於大橋重劃區，本區新案成交價落在每坪45~50萬元，屋齡5年內的大樓釋出價格也與新案差距不大。在供給有限、又具公園與建設利多的雙重支撐下，短期內區域房價欲跌不易。

