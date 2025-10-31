家裡突然停電別驚慌！台電曝「常見3原因」：先觀察鄰居家

▲停電。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

家裡突然停電，多數人一定都會認為是跳電，或是忘記繳電費，不過台電提醒，其實停電原因有3大原因，分別是計畫性工作停電、偶發性事故停電以及自家設備故障，第三種原因則是最常遇到的狀況，台電建議民眾先觀察、判斷再進行通報，也可以看看鄰居是否也同樣停電。

台電電力粉絲團發文，突然停電主要可能是3種情況。第一類是「計畫性工作停電」，通常是為了進行設備維護、更新或改善作業，若需要停電才能施工，台電會事先排定時間並主動通知用戶，相關公告也會同步發布於台電官網。

第二類是「偶發性事故停電」，例如天災如雷擊、強風，或鳥獸誤觸、高空異物干擾等外力造成的設備故障，屬於局部性停電事故。最後是「自家設備故障」，若發現只有自家或同棟大樓部分戶別停電，多半與台電供電無關，可能是屋內電線老化、配電盤故障或保險絲跳脫所致，台電也提醒民眾，自家的用電設備需要定期維護。

台電提醒，遇到停電時，可先觀察周邊住戶是否也受到影響，作為初步判斷依據，如果大家都發生停電的狀況，因為台電已建置配電自動化系統，可即時監測各主要配電線路是否發生異常，「台電會知道，並盡速派員搶修，可以暫時不用急著通知台電」；不過，無論是哪種狀況，民眾皆可透過台電官網、APP或撥打客服專線1911，台電會努力幫大家處理。