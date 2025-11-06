460坪婚宴會館變藥妝旗艦店　傳月租65萬挑戰租客財力

記者陳筱惠／台中報導

南屯區知名婚宴會館「非常棧」6月底劃下句點，原址迅速掛上「康是美」招牌，且這次開的是附停車場的旗艦店型。據悉，該黃金角地店面月租開價65萬元，能承擔這樣的承租能力，果然還得是財團出手。

▲南屯區知名婚宴會館「非常棧」今年6月底劃下句點，沒想到原址迅速被美妝通路接手 。（圖／記者陳筱惠攝）

在台中經營長達24年的老字號「非常棧」婚宴會館，於6月30日正式結束營業後，該店面隨即開出65萬元招租，但其實很快該店面就經歷整修，近期掛上招牌成為市區少數擁有停車場的康是美。

以現有資料換算，該址地坪約343坪、總建坪約460.94坪，若以月租65萬元換算，單坪月租約1410元，落在台中一線街邊可承受的租金帶。

慕義地產總經理翁維隆表示：「一線地段的街邊店正往品牌旗艦靠攏，地主多採長期持有策略，只要遇到願意投資裝修、簽長約的財團級租客，現金流與資產穩定度都更好。」

台中店面租賃市場的分水嶺在月租10萬元附近，跨過門檻後約有7成店面難以去化，最後多由7-ELEVEN放大店型、醫美旗艦或上市櫃通路等財團品牌承接。

▲「都市小百貨」康是美承接原南屯婚宴會館 。（圖／記者陳筱惠攝）

翁維隆說：「特別是新光氣爆事件發生後，裝修與消防審查等法規更為嚴格，中小業者面臨更高的裝修與時間成本，高租金的一線店位，更傾向由具資本與法遵能力的租客進駐。」

以這次租下「非常棧」原址的「康是美」為例，近年走「都市小百貨」路線，在30~50坪標準店外增設百坪旗艦，商品線橫向延伸到飾品、襪子、零食等，線上線下共振，此次東興路據點升級為旗艦店，顯示一線街邊大面寬物件仍具強吸納力與租金承受度。

經濟部統計，2024年台灣藥品及化粧品業營業額達2132億元、年增3.08%；消費型態轉向開架選購，零售端由坪效與周轉帶動擴張。包括寶雅、康是美、特美事、屈臣氏在內，全台門市合計已逾1500家並持續上升。

在地民眾指出：「『非常棧』熄燈後，區域落寞了好一陣子，晚上這邊都暗暗的，陸續都有聽聞統一集團要進駐，原以為只是開大間一點的7-11，但附近已有很多便利商店了，大家一直在等到底是什麼店要進駐，沒想到是有停車場的最康是美，街坊鄰居都很開心。」

