粉紅招牌接手「安平年代感地標」　一口氣簽12年長約

▲老台南人都知道的「古都大舞廳」位於安平，今年無預警歇業，已有新租客進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

老台南人都知道的「古都大舞廳」位於安平，上半年無預警歇業，根據實登顯示，該舞廳9月立刻迎來大咖新租客，由寶雅以每月52.5萬元承租，租期為12年，已在徵才網站徵才，創下今年安平租金次高紀錄。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

老台南人一提起安平，除了蝦捲、老街，一定會想到曾叱吒舞場界的「古都大舞廳」，這家開業近30年的知名大舞廳，位於郡平路，在當地人心中可說是「安平年代感地標」，今年初悄悄歇業，不少常客相當惋惜，直呼「青春的回憶消失了」。

▲這家開業近30年的知名大舞廳，在當地人心中可說是「安平年代感地標」。（圖／翻攝自Google Maps）

沒想到火速迎來新租客承租，根據實登，該店9月以月租金52.5萬元租出，坪數為783.26坪，換算單價700元，租期為2026年1月20日至2038年1月19日，租期共12年，為安平區今年租金總價次高紀錄。

該店目前已圍起圍籬整修，據了解，新租客為美妝龍頭寶雅郡平店進駐，目前已在人力網站徵才，寶雅透露，該店預計12月初開幕。

▲安平近年在重大建設、新大樓交屋潮陸續帶動下，具大量人口紅利。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋安平加盟店店長黃宗偉分析，該店位於台南市政特區，也是整個安平最成熟的五期重劃區，「附近永華路就是安平的主幹道，市府、各式大型商場、生活機能都在這一帶，已經完全成形。」

不過安平核心的大坪數商用空間極少釋出，黃宗偉說：「大型店面很稀有，通常不是建商整棟收走，就是大型品牌直接長租。」該店換算地坪租金行情落在每坪200~300元間，而建坪租金約每坪600~700元，雖然租金總價高，但單價也算符合區域行情。

大舞廳小檔案 位置 安平郡平路 成立時間 1997年 歇業時間 2025年初 (約28年) 坪數 783.26 坪 租金 52.5 萬元 新租客 寶雅 區域租金行情 單坪 600 ~ 700 元

▲大舞廳小檔案。（ETtoday製表）

黃宗偉分析，安平近年在重大建設、新大樓交屋潮陸續帶動下，具大量人口紅利，包括施工中的台南首座國際標準游泳池、台灣高等法院台南分院均落腳安平，進駐人口不斷提升，連房價也逐年上漲，新案成交價也要4字頭。

自住客購屋主力屋齡，主要集中在10~30年之間，目前成交價普遍落在2字頭前後，黃宗偉說：「20~30年的大樓單坪約22~25萬元，10~20年可拉到3字頭價，視建商品質而定。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒