好端端被建商挖倒　雙北受災屋「1棟還在協調」

記者項瀚／台北報導

近3年雙北共發生3起嚴重的建案工地鄰損意外，其中，中山區「基泰大直」、三重「莘聖沐光居」都預計將與倒塌的受災戶一同重建，擴大基地。而另一起三重區「玖長匯比壽」與受災戶公寓中間隔著1棟中古大樓，無法合併，因此受災戶棟獨自申請危老重建。

2023~2025年雙北共發生3起建案工地開挖釀大禍新聞，引起軒然大波。第一起就是「基泰大直」，2023年9月7日因施工不慎，造成工地坍塌，波及隔壁公寓民宅傾斜，最終25戶夷為平地，受災戶無家可歸。

「基泰大直」引發社會高度關注，經過了一波三折，最終自救會代表人洪逸展表示：「基泰建設給的條件最優，我們還是選擇了基泰，和解條件包括2大項，首先是室內1坪換1坪加1車位，另外租金補貼每坪1600元給3年。」

也就是說，倒塌的受災戶與「基泰大直」合併基地擴大。至於最新進度，台北市建管處表示：「該案於今年9月5日都更事業計畫申請報核，刻正審查中，尚未辦理公開展覽程序。」





▲2023~2025年雙北共發生3起建案工地開挖釀大禍新聞。（表／記者項瀚製）

另外，2024年、2025年在三重區也都分別發生嚴重的建案開挖意外，躍上新聞版面。2024年2月三重福隆路建案「玖長匯比壽」施作地下室工程，未料疑發生工程疏失，受災的公寓雖無倒塌，但明顯傾斜並靠在隔壁的中古大樓上，當時政府也緊急疏散周圍近百位居民。

由於「玖長匯比壽」與受災公寓中間隔著一棟中古大樓，因此沒有合併基地的可能性，但受災公寓傾斜也屬實難以居住，因此在今年7月該棟公寓通過危老核准，基地約100坪，將獨立重建，預計明年就會拆屋。





▲三重六張街「莘聖沐光居」工地現狀。（圖／記者項瀚攝）

另外，2025年1月三重六張街「莘聖沐光居」也是在開挖地下室時釀禍，造成兩側鄰房傾斜龜裂，儘管市府進行緊急灌水及灌漿，184號建物仍倒塌，而另一棟190號則嚴重傾斜，最後仍是拆除，一次弄垮左右2棟公寓。

至於最新進度，新北市工務局表示：「目前起造人（莘聖建設）仍持續與受損戶協調整合重建及賠償事宜，工務局也持續提供必要之協助。」

據了解，被弄倒的六張街184號、190號屋主同意與莘聖建設一同重建，甚至是緊鄰的194巷2弄住戶也有意加入都更行列。

