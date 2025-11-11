「電影沙漠區」喜迎首座影城　新案均價站4字頭





▲中陽集團也證實影城將規劃9個影廳，預計2026年第4季開幕，正式填補大里、霧峰、太平一帶長期沒有電影院的空白。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

大里人終於等到電影院！「大里人聊天室2.0」近日瘋傳軟園施工現場照片，證實「in89豪華影城」即將進駐大里藝術廣場，實際詢問負責營運的中陽集團也證實此事，影城將規劃9個影廳，預計2026年第4季開幕，正式填補大里、霧峰、太平一帶長期沒有電影院的空白。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中陽集團指出，in89豪華影城主打頂級影音設備與特色影廳設計，未來將結合影展、創意市集、影迷活動等企劃：「我們希望這不只是看電影的地方，更是讓居民能一起生活、交流的城市客廳。」

目前台中市擁有電影院的行政區，集中於西屯、南屯、北區、西區、東區、豐原與后里區，大里長年被戲稱「看場電影都要跨區」。如今新影廳進駐，對地方而言可說是期待多年的進步。

▲大里藝術廣場的發展著重產業發展，如今影城的進駐更能帶來生活支撐性與人氣。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，大漁建設總經理傅學瑋表示，影城落腳下大里，對區域是一大利多。他表示：「地方對於大里藝術廣場的發展都很期待，希望他們的商業規模越來越完善。影城的進駐『有總比沒有好』，更能帶來生活支撐性與人氣，對區域相當加分。」

他也提到：「大里因台74線可快速串聯南屯、太平與霧峰，在南台中有重要戰略位置，後續若再加上影城與藝文商圈題材發酵，區域房市可望受惠。」

實登資料顯示，大里區1至9月預售屋成交188戶，平均單價約每坪41.8萬元，鄰近太平區約38.2萬元、霧峰區約35.7萬元。據悉，中陽集團同步啟動新一輪招商，鎖定主題餐飲、連鎖零售與文創品牌，未來將以「一日遊生活圈」為概念，結合周邊景點與活動，讓大里從文化展演場域升級為「生活育樂聚落」。

▲大里因台74線可快速串聯南屯、太平與霧峰，在南台中有重要戰略位置。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」