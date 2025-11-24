ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

金門蛋黃區價量抗跌　在地：軍公教剛需買盤撐場

▲▼ 金門 。（圖／東森房屋提供）

▲去年919以來的這一波房市寒冬中，金門蛋黃區市況相對穩健。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

去年919央行祭出第七波選擇性信用管制，全台房市急凍，交易量重挫。不過，金門在地房仲觀察，金門蛋黃區交易量年減僅約30~35%，收斂幅度相當有限，且房價方面則幾乎沒有修正，但蛋白區地段市況就比較差一點了。

東森房屋金門加盟店東樊志恒表示：「金城、金寧屬於金門蛋黃區，剛性購屋需求強，在這1年的房市寒冬中，交易量僅下跌約30~35%，比起台灣本島許多行政區來說相對穩健許多，且房價方面也幾乎沒有出現下跌跡象。」

樊志恒進一步表示：「金門蛋黃區雖然過去還是有投資置產客，但數量並不多，如今投資買盤全部退場之下，交易量下滑幅度也相對有限；反觀金門蛋白區，也就是金湖、金沙一帶，就有比較多建案滯銷，價格也面臨較大的修正挑戰。」

樊志恒觀察：「金門買盤分為4大族群，包括當地首購換屋、軍公教、台商、大學生家長。」他特別提到軍公教族群，他表示：「其中包括老師、海巡、警察、台電等單位，人數還不少，是金門購屋的主力族群之一，觀察金門蛋黃區每10個人買房，就有4組左右是公務員。」

樊志恒說：「軍公教人員被派來金門後，基本上就不會想離開了，我們這邊普遍薪資待遇比台灣高、工作量又比台灣低。就算有規劃要回台灣，也會選擇買房，因為這類客戶收入穩定、薪水也不會太差，買比租更划算。」

▲▼ 金門 。（圖／東森房屋提供）

▲金門蛋黃區的購屋剛性需求強，4大買盤族群包括當地首購換屋、軍公教、台商、大學生家長。（圖／東森房屋提供）

至於金門蛋黃區的產品，樊志恒介紹：「以華廈來說，中古、新案價格落差小，因此許多客戶都是直接選新的，金寧內的重劃區新案單價約35萬元，另外鎮內還有一些自然村建地產品，單價行情僅26萬元左右，相當親民好入手。」

樊志恒接著介紹：「金城包括舊市區、祥豐段重劃區，兩區距離不遠，因此整體生活機能都相當不錯，屋齡15~20年的中古華廈每坪成交單價落在26~28萬元，而重劃區內新案行情則在40萬元左右，另外金城周邊同樣也有自然村建地產品，單價行情在33萬元左右。」

最後，樊志恒坦言：「近來許多買方還是抱怨申貸困難的問題，呼籲政府能早日鬆綁，但即便如此，仍相當看好金門的房市發展，價格方面由於營建成本居高不下、剛性需求不滅，還是頗具支撐力道。」

關鍵字：東森房屋金門買房房價軍公教公務員房仲蛋黃區

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

