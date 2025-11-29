地主全是百億級大亨　雙北3歇業老醫院僅它荒廢中

記者項瀚／台北報導

雙北精華地段有3處歇業多年的老醫院，地主都是百億等級的地產大亨。現況方面，民權東路「福全醫院」仍閒置中；基隆路二段「仁康醫院」連同周邊土地整合都更，預計最快後年推案；重新路二段「祐民醫院」整棟由NET租下，估月租金120~140萬元。

▲雙北精華地段有3處歇業多年的老醫院，地主都是百億等級的地產大亨。（圖為「福全醫院」／記者項瀚攝）

民權東路、吉林路交叉口的「福全醫院」，開業長達37年，在洗腎、呼吸治療方面頗為知名，後來還轉型做醫美，醫院具一定規模，但在院長林賢喜過世後，無人接班，2014年便無預警歇業。

「福全醫院」歇業至今10年，大樓持續閒置，事實上該建物地主由林家持有，該家族是日據時代在萬華發跡的生意人，林賢喜為第二代長子，非常有錢，只要賺到錢就買房地產，只進不出。

林家相當低調，也從未接受媒體採訪，同時也被媒體封為「中山區最大的神秘大地主」，估計財產至少百億元以上，除中山區大本營，在萬華、內湖、大安、樹林、鶯歌、三重也都有土地。

經查「福全醫院」地籍謄本，土地面積約180坪，由3位林姓自然人共同持有，在2015年以遺囑繼承持有。當地人表示：「林家的子女多，也許是因為意見不合，這棟一直都沒有聽到要如何處理，一直擺著。」

欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「該地土地精華，位於商業區，又是主要幹道角地，頗具改建效益，但這塊地在市場上完全沒有釋出、願意合建開發的消息傳出。」

▲雙北精華區3大歇業老醫院整理。（圖／記者項瀚攝）

同樣是精華地段的基隆路二段「仁康醫院」，占地113坪，其於2017年歇業，建物由漢皇集團以近10億元買下，目前出租給雲端廚房業者。

據瞭解，漢皇積極整合該案周圍土地，全案面積405坪規模，目前已都更報核，正在審議階段，預計重建成地上24層建築，預計最快2027年推出，市場預期成交單價有望挑戰200萬元大關。

新北市方面，三重重新路二段、捷運台北橋站旁「祐民醫院」空置約2年，近期整棟B1~9樓面積達千坪規模，由連鎖服飾品牌NET包下，估月租金約120~140萬元，預計12月20日開幕。

先前《ETtoday新聞雲》也報導，該院地主大有來頭，由身價逾百億元的「三重地產王」蔡城家族持有。他早年靠中古怪手買賣發跡，隨後跨足營造與建設產業，在三重坐擁許多土地，但在2009年時不幸因車禍離世。

▲捷運台北橋站旁「祐民醫院」整棟由NET租下。（圖／記者項瀚攝）

