ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

地主全是百億級大亨　雙北3歇業老醫院僅它荒廢中

記者項瀚／台北報導

雙北精華地段有3處歇業多年的老醫院，地主都是百億等級的地產大亨。現況方面，民權東路「福全醫院」仍閒置中；基隆路二段「仁康醫院」連同周邊土地整合都更，預計最快後年推案；重新路二段「祐民醫院」整棟由NET租下，估月租金120~140萬元。

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！　內行人深度解析投資前景

▲▼ 福全醫院 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雙北精華地段有3處歇業多年的老醫院，地主都是百億等級的地產大亨。（圖為「福全醫院」／記者項瀚攝）

民權東路、吉林路交叉口的「福全醫院」，開業長達37年，在洗腎、呼吸治療方面頗為知名，後來還轉型做醫美，醫院具一定規模，但在院長林賢喜過世後，無人接班，2014年便無預警歇業。

「福全醫院」歇業至今10年，大樓持續閒置，事實上該建物地主由林家持有，該家族是日據時代在萬華發跡的生意人，林賢喜為第二代長子，非常有錢，只要賺到錢就買房地產，只進不出。

林家相當低調，也從未接受媒體採訪，同時也被媒體封為「中山區最大的神秘大地主」，估計財產至少百億元以上，除中山區大本營，在萬華、內湖、大安、樹林、鶯歌、三重也都有土地。

經查「福全醫院」地籍謄本，土地面積約180坪，由3位林姓自然人共同持有，在2015年以遺囑繼承持有。當地人表示：「林家的子女多，也許是因為意見不合，這棟一直都沒有聽到要如何處理，一直擺著。」

欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「該地土地精華，位於商業區，又是主要幹道角地，頗具改建效益，但這塊地在市場上完全沒有釋出、願意合建開發的消息傳出。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲雙北精華區3大歇業老醫院整理。（圖／記者項瀚攝）

同樣是精華地段的基隆路二段「仁康醫院」，占地113坪，其於2017年歇業，建物由漢皇集團以近10億元買下，目前出租給雲端廚房業者。

據瞭解，漢皇積極整合該案周圍土地，全案面積405坪規模，目前已都更報核，正在審議階段，預計重建成地上24層建築，預計最快2027年推出，市場預期成交單價有望挑戰200萬元大關。

新北市方面，三重重新路二段、捷運台北橋站旁「祐民醫院」空置約2年，近期整棟B1~9樓面積達千坪規模，由連鎖服飾品牌NET包下，估月租金約120~140萬元，預計12月20日開幕。

先前《ETtoday新聞雲》也報導，該院地主大有來頭，由身價逾百億元的「三重地產王」蔡城家族持有。他早年靠中古怪手買賣發跡，隨後跨足營造與建設產業，在三重坐擁許多土地，但在2009年時不幸因車禍離世。

▲▼ 三重佑民醫院 。（圖／記者項瀚攝）

▲捷運台北橋站旁「祐民醫院」整棟由NET租下。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！　內行人深度解析投資前景

關鍵字：福全醫院仁康醫院祐民醫院醫院NET都更漢皇林家林賢喜蔡城

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

都是30年↑老房　他問「民生社區還搶手嗎？」網曝優勢：住過離不開

民生社區綠覆率高、環境怡人，一直是購屋族群心中的理想住所。就有網友指出，現在民生社區都是老公寓、舊華廈，根本找不到屋齡30年以下的房子，好奇「民生社區至今仍是台北人宜居的首選嗎？」對此，信義房屋專家點頭，交通方便而且環境舒適，很多人住進去就不想搬出來了。

22分鐘前

專治淋病、尿道炎醫院成「都更孤島」　一查持有人是中華民國

高雄車站前的建國二路人來人往，竟出現一處醒目的「都更孤島」，新車站旁的大片基地2024年9月核定都更，周邊早已拆除整地，只有一棟門口有「淋病」、「尿道炎」字樣的老舊廢棄醫院孤立在中央，被鐵絲網封住大門，與去年底完工的新車站形成強烈對比。

24分鐘前

地主全是百億級大亨　雙北3歇業老醫院僅它荒廢中

雙北精華地段有3處歇業多年的老醫院，地主都是百億等級的地產大亨。現況方面，民權東路「福全醫院」仍閒置中；基隆路二段「仁康醫院」連同周邊土地整合都更，預計最快後年推案；重新路二段「祐民醫院」整棟由NET租下，估月租金120~140萬元。

29分鐘前

中和「德穗安居」動土！　蕭美琴：是新夢想的開始

國家住都中心17日在新北市中和區舉行「德穗安居」社宅動土典禮，此案為中央推動公地活化的複合開發旗艦指標，總工程經費約30.2億元，由中央全額投資興建，預計於2029年竣工。副總統蕭美琴親臨現場，展現中央落實居住正義的決心。

13小時前

王爺壟「最多再跌3~5%」　在地房仲籲：把握時間進場

房市寒冬持續了1年多，過去飆漲的新竹房價也出現修正。在地房仲觀察，指名度頗高的王爺壟重劃區，房價行情對比去年高點修正約10~12%，但預計最多只會再修正3~5%，目前已幾乎是底部了，建議自用買方進場，中長期仍相當看好。

15小時前

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

台積電傳出預計在台灣再投資3座2奈米廠，地點可望落腳南科特定區，台南市府積極推動「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，涉及超過2000名所有權人，直接把老農翻身變田僑仔。專家表示，徵收前農地每坪不到10萬元，未來地價起碼35萬元起跳。

15小時前

民生社區都更卡關多年！北市提放寬限制　都委會要求再修

台北市民生社區因受多項管制限制，舊公寓推動都更多年受阻。市府近日調整相關建築管理規範，並送交都市計畫委員會審議。多數委員肯定方向，但認為容積率與街廓變化等細節仍須再研究，因此要求都發局修改後重新提案。

16小時前

夫妻年收270萬　想買新北3房「月還款9萬」猶豫：怕活成月光族

買房是很多人的人生目標，不過簽約以後就要展開漫長還款之路，甚至有些人每個月一半薪水都拿去繳房貸，一名網友表示，夫妻倆年收270萬元，準備了1000萬元要來買房，看中新北市一間總價3000萬的正三房，不過一想到房貸每月要繳9萬，就忍不住擔心還款壓力大，「會不會活成月光族？」

16小時前

高雄買房自住「環境舒適or離公司近」！　過來人2原因秒選後者

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，一名網友想買一間高雄房自住，有兩個喜歡的物件，陷入苦思，要選舒適的三房，還是離上班地點近，但是交通便利卻較低的房子。對此，信義房屋專家表示，如果是上班族，通勤要優先考量。

16小時前

12歲兒買淡水1600萬房！　富爸爸拿「1證明」贈與稅全免

一位富爸爸幫助12歲兒子在淡水購買1600萬的房屋，富爸爸提出一個證明，讓國稅局無法課徵贈與稅，引起許多網友討論。

16小時前

【太萌啦】河濱巧遇白鼻心一家走在電線上！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住1.2坪房間！夫妻退掉公寓　..

台積電傳設廠南科特定區　200..

台灣矽谷＋新手爸媽雙引擎　新竹..

12歲兒買淡水1600萬房！　..

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私..

看中16坪預售屋！爸媽提1條件..

「月亮歌后」李珮菁欠錢　內湖公..

預售屋反轉！專家曝「空頭號角響..

37萬肖想翻轉2.2億土地！　..

王爺壟「最多再跌3~5%」　在..

ETtoday房產雲

最新新聞more

都是30年↑老房「民生社區還搶..

專治淋病、尿道炎醫院成「都更孤..

地主全是百億級大亨　雙北3歇業..

中和第4處社宅「德穗安居」動土

王爺壟「最多再跌3~5%」　在..

台積電傳設廠南科特定區　200..

民生社區都更卡關多年！北市提修..

夫妻年收270萬　想買新北3房..

買房自住「環境舒適or離公司近..

12歲兒買淡水1600萬房！　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366