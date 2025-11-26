瑞幸首店隔牆開戰星巴克　估全棟月租破40萬

記者項瀚／台北報導

被稱為「星巴克殺手」的「瑞幸咖啡」插旗南京復興商圈，首店隔壁就是星巴克，咖啡大戰即將開打。瑞幸進駐的透店，前身為開業34年的肯德基，其於今年3月撤出，並曾以每月45萬元招租。

▲南京復興開業34年的肯德基，現在由中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」進駐，目前正在內部裝潢。（圖／記者項瀚攝）

被稱為「星巴克殺手」的「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee），為中國連鎖咖啡龍頭，據報導該品牌正式插旗台灣，首家門市就選在南京復興商圈，緊鄰星巴克，咖啡品牌正面對決即將開打。

記者實地走訪，據牆上張貼的「順昱控股」公司室內裝修施工許可證顯示，施工期間為2025年10月31日至115年4月30日，而順昱控股官網顯示「首家門市預計於2025年12月登場」。

先前《ETtoday新聞雲》就報導過該店面，這間透天店面過去是肯德基，開業了長達34年，在今年3月熄燈，隨後便以每月45萬元價碼招租。

經查，該透天店面共4層，總登記面積80坪，房東為3位賴姓自然人，在2015年透過分割繼承取得，並未出現任何實登租賃交易。記者致電當初招租廣告上的房仲，他僅表示：「不是我成交的，細節並不清楚。」

▲「瑞幸咖啡」首店隔壁的三角窗就是星巴克 。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋台北南京加盟店資深業務經理蔡振祈表示：「該透店點位極佳，緊鄰南京復興交叉口以及捷運4號出口，區域空置店面相當少，店家以餐飲業為主力，估本次討論店面每月租金達40萬元行情。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「該區為熱鬧的辦公商圈，商辦林立，開設輕食、咖啡廳絕對比速食店合適，瑞幸咖啡選擇在此點位插旗頗為合適，同時也有對決星巴克的感覺。」

不過，丁玟甄提到：「該店雖然辦公人潮眾多，營業額應不成問題，但該區非屬一級的逛街商圈，假日人潮較少，整棟建物有廣告外牆效果，若未來瑞幸咖啡在台灣擴大布局，可能也會選擇開在一些觀光型商圈，例如西門町等等。」

