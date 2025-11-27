ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

仁武驚現「1688萬豬血湯」廣告　原PO喊：漱1口要賣腎

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友在臉書粉專貼出一幅巨大的「1688萬豬血湯」廣告照，並笑稱：「別說一碗，連漱一小口都得賣腎。」（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者張雅雲／高雄報導

有網友在臉書粉專貼出一幅巨大的「1688萬豬血湯」廣告照，並笑稱：「別說一碗，連漱一小口都得賣腎。」誇張數字瞬間吸引大批網友朝聖，還有人笑說這是「全台最貴豬血湯」。眼尖網友仔細一看才發現，原來是剛好豬血湯招牌，擋到建案案名。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書粉專《路上觀察學院》貼出1幅整面巨大的「1688萬豬血湯」帆布廣告，並表示「別說一碗，連漱一小口都得賣腎。」眼尖網友秒破案，指出「只是招牌卡位剛剛好」，才創造出超強幽默效果。

大批網友紛紛大讚優質路觀，並笑稱：「豬血湯可以用新青安貸款嗎？」「會不會喝完直接破產？」「300cc 等於每cc 5萬6266元，喝一口就能買一台車！」甚至有人自嘲：「難怪我一直買不起。」

▲▼ 仁武 。（圖／記者張雅雲攝）

▲仁武地價大幅上漲後，建商從原本透天轉推大樓案，透天產品愈來愈貴。（圖／記者張雅雲攝）

而照片中的「1688萬元」實際上是仁武透天建案「高京大鎮」的廣告。建商看準仁武房市發展及就業人口持續移入，打出「用大樓價買有天有地透天」的訴求，總價自1688萬元起。根據實價登錄，該社區位於南昌巷，近期交易總價約落在1480~1960萬元之間，也讓網友開玩笑稱該地區為「豬血湯社區」。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，仁武位於南部半導體S廊帶，受惠產業進駐，近年人口紅利相當明顯，建商陸續搶進推案，從原本透天轉推大樓。「地價大幅上漲後，透天產品不是外移到更外圍，就是總價直接站上2000萬元，甚至區內已有總價6000萬元的高端透天。」

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

關鍵字：豬血湯高雄房市仁武建案1688萬房價廣告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」？

香港新界大埔區宏福苑於 2025 年 11 月 26 日發生大規模火警，火勢延燒超過 17 小時，造成至少 44 人罹難、58 人受傷，另有 279 人失聯。一名消防員在救援過程中殉職。火警於下午 3 時左右迅速升級，從三級一路提升至四級、五級，現場不時傳出爆炸聲，濃煙與烈焰波及多棟建築。消防處共動員約 760 名人員及 128 輛消防車，進行滅火與大規模疏散。

39分鐘前

愛山林、宏匯三度聯手　2000億「全台最大捷運聯開案」簽約

全台最大捷運開發案「十四張聯開案」於今（27日）簽約，將興建8棟39~51層建築，預計2年後拿建照，全案總銷高達2千億元，其中7成規劃住宅，預估將有5~6千戶量體。今日愛山林董座祝文宇、宏匯董座許崑泰都出席，並於會後接受採訪。

1小時前

繼承公寓害她失去首購資格？　在地：被嚇到只看不敢買

27歲的上班族林小姐最近看房看到心慌慌，她透露，因為阿公過世後留下老公寓，由她與兄弟姊妹共同繼承，雖然每人只有一點持分，但名下「已有房產」，讓她十分擔心之後買房貸款更困難，也不能申請新青安貸款，只敢看屋不敢買屋。專家表示，3條件可鬆綁免擔心。

2小時前

仁武驚現「1688萬豬血湯」廣告　原PO喊：漱1口要賣腎

有網友在臉書粉專貼出一幅巨大的「1688萬豬血湯」廣告照，並笑稱：「別說一碗，連漱一小口都得賣腎。」誇張數字瞬間吸引大批網友朝聖，還有人笑說這是「全台最貴豬血湯」。眼尖網友仔細一看才發現，原來是剛好豬血湯招牌，擋到建案案名。

3小時前

台中市「文華高中站」捷運宅　最後3戶11/27-12/26公開標售

台中市首座捷運宅「文華高中站」(G8站)，鄰近七期、水湳雙特區核心，坐擁交通、生活機能佳、就學便利等優勢，前二批共23 戶，112年11月首次公開標售14戶即全數標脫，第二批9戶亦於113年5月8日完成標售。

4小時前

AI浪潮點火台中！七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心

隨著AI產業持續擴張，商辦升級風潮迅速蔓延到台中，而講究企業門面的新商辦空間，逐漸成為主流，尤其又以小坪數、高機能的「微型商辦」最受市場青睞。

4小時前

高雄中央公園新案熱銷　資金目光南移！串連亞灣成黃金軸線

全台房市在政策調控下普遍降溫，高雄蛋黃區住宅市場卻逆勢上揚。據內政部實價登錄資料顯示，中央公園生活圈周邊大型預售案3個月內揭露415戶成交，成績亮眼，展現市中心住宅價值穩固，購屋需求依然強勁。

4小時前

買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償：公司害的

基隆市一名黃姓女子日前在其任職的公司附近向建商購屋，並支付定金10萬元，後卻因公司屢次傳出爆炸事件，黃女基於安全考量而離職，並因此打消買房念頭，定金也遭建商沒收。黃女認為是公司造成損失，因此提告求償10萬元。基隆地院法官審理後，駁回黃女請求。可上訴。

18小時前

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

台北市仍有許多老公寓沒有電梯，讓不少居住在無電梯公寓的民眾在日常生活上有部分不便，台北市政府近日也升級電梯補助政策，新增分期領款制度，申請者無須先自行負擔全額費用，最多可以先領50％工程補助款，降低家庭的財務壓力。

19小時前

國建前3季獲利年增127%　信心喊話：房價已在底部

國泰建設（2501）今（26日）舉行法說會，該公司前3季財報亮眼，獲利成長1.3倍。資深副總林清樑會後接受訪問，他表示，房價取決於資金水位、經濟成長2大因素，直言「現在房價已在底部，明年找不到跌價的理由。」

19小時前

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「中友不蓋了？」傳言再起　官方..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

賣房錢丟股市「月領45K利息」..

一場大火燒出疑問：香港為何仍離..

日本退房「台灣人1好習慣」 網..

37萬肖想翻轉2.2億土地！　..

全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏..

租賃條例擬修：租期3年、惡租客..

「3皇3家」黯然搬離30年起家..

又見橋頭勇士　頂樓戶飆到49萬..

ETtoday房產雲

最新新聞more

一場大火燒出疑問：香港為何仍離..

愛山林、宏匯三度聯手　2000..

繼承公寓害她失去首購資格？　在..

仁武驚現「1688萬豬血湯」廣..

台中市「文華高中站」捷運宅　最..

七期微型商辦崛起　市政壹號廣場..

高雄中央公園新案熱銷　資金目光..

買房反悔10萬定金被沒收！基隆..

北市電梯補助最高300萬　25..

國建前3季獲利年增127%　信..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366