仁武驚現「1688萬豬血湯」廣告　原PO喊：漱1口要賣腎

▲有網友在臉書粉專貼出一幅巨大的「1688萬豬血湯」廣告照，並笑稱：「別說一碗，連漱一小口都得賣腎。」（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者張雅雲／高雄報導

有網友在臉書粉專貼出一幅巨大的「1688萬豬血湯」廣告照，並笑稱：「別說一碗，連漱一小口都得賣腎。」誇張數字瞬間吸引大批網友朝聖，還有人笑說這是「全台最貴豬血湯」。眼尖網友仔細一看才發現，原來是剛好豬血湯招牌，擋到建案案名。

原PO在臉書粉專《路上觀察學院》貼出1幅整面巨大的「1688萬豬血湯」帆布廣告，並表示「別說一碗，連漱一小口都得賣腎。」眼尖網友秒破案，指出「只是招牌卡位剛剛好」，才創造出超強幽默效果。

大批網友紛紛大讚優質路觀，並笑稱：「豬血湯可以用新青安貸款嗎？」「會不會喝完直接破產？」「300cc 等於每cc 5萬6266元，喝一口就能買一台車！」甚至有人自嘲：「難怪我一直買不起。」

▲仁武地價大幅上漲後，建商從原本透天轉推大樓案，透天產品愈來愈貴。（圖／記者張雅雲攝）

而照片中的「1688萬元」實際上是仁武透天建案「高京大鎮」的廣告。建商看準仁武房市發展及就業人口持續移入，打出「用大樓價買有天有地透天」的訴求，總價自1688萬元起。根據實價登錄，該社區位於南昌巷，近期交易總價約落在1480~1960萬元之間，也讓網友開玩笑稱該地區為「豬血湯社區」。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，仁武位於南部半導體S廊帶，受惠產業進駐，近年人口紅利相當明顯，建商陸續搶進推案，從原本透天轉推大樓。「地價大幅上漲後，透天產品不是外移到更外圍，就是總價直接站上2000萬元，甚至區內已有總價6000萬元的高端透天。」

