「台中幫」北上狂掃20萬坪　「桃園航空城」成最新獵地戰場

▲桃園航空城計畫至今尚未審議通過，及受到國內整體經濟景氣、房地合一稅制的影響，桃園市土地交易冷清。（圖／記者楊淑媛攝）

▲總開發面積達4564公頃的「桃園航空城計劃」即將邁入成果驗收期，全台開發業者與資金主積極卡位。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

總開發面積達4564公頃的「桃園航空城計劃」即將邁入成果驗收期，全台開發業者與資金主積極卡位，各地開發商與傳產業也大舉北上，購地門檻動輒萬坪起跳，這股趨勢將成為繼新竹、竹北之後，「台中幫」的最新戰場。

據悉，台中多間上市櫃的大老闆，都用個人名義或家族投資置產「桃園航空城」，持有土地相當龐大，其中開發商部分更是每間持有萬坪以上庫存。

春耕不動產總經理張維良指出：「中部業者早在數年前就開始關注，詢問熱度更是逐年升溫，包括開發商、傳產企業、台商、上市櫃企業、自然人等洽詢不斷，粗估台中開發商與企業主卡位航空城面積超過20萬坪。」

▲▼ 桃園航空城 。（圖／讀者提供）

▲包括台灣人壽、統一集團、星宇航空、健策精密、藥華醫藥、大樹醫藥、中華貿易等知名企業都已進駐航空城產專區。（圖／讀者提供）

據了解，「桃園航空城」規劃有機場專用區、自由貿易港專用區、產業專用區、商業區、住宅區等。其中，興建中的第三航廈將於2027年完工。而串連商業區的航空城捷運綠線，也將於明年分段開通。

此外，包括台灣人壽、統一集團、星宇航空、健策精密、藥華醫藥、大樹醫藥、中華貿易等知名企業，都已進駐航空城產專區，粗估產專區投資金額上看千億元，創造十多萬個就業機會，帶動周邊商業區、住宅區的開發價值，是土地交易熱度急升的原因之一。

▲▼ 桃園航空城 。（圖／讀者提供）

▲台中多間上市櫃的大老闆，都用個人名義或家族投資置產桃園航空城，粗估台中幫手握20萬坪以上的土地。（圖／讀者提供）

在地業者洪揚明進一步指出：「9月後，航空城土地移轉出現一波高峰，委託量增加近5成。推測應為南科特定區禁轉期擠壓外溢的資金潮。加上航空城建設已眼見為憑，吸引熱錢迅速回流。」

洪揚明指出：「桃園航空城區段徵收分為一期、二期，第一期抵價地將於明年辦理抽籤分配，有不少一期地主得知目前土地漲幅已達2~3倍，加碼買進二期土地。尤其，鄰近航空城的A10特區新案銷況亮眼、客運園區房價也迎頭趕上，對已購地建商都是強心針。」

總開發面積達4564公頃的「桃園航空城計劃」即將邁入成果驗收期，全台開發業者與資金主積極卡位，各地開發商與傳產業也大舉北上，購地門檻動輒萬坪起跳，這股趨勢將成為繼新竹、竹北之後，「台中幫」的最新戰場。

