曾喊「不會倒」！大安區百萬預售屋爛尾　2戶苦主慘套牢

記者項瀚／台北報導

大安區驚見預售案爛尾，鋼筋外露、工地堆放大量建材，該案僅蓋到3樓就流入法拍市場，一拍底價5.49億元，經查基地面積僅130坪，在2022年曾賣出過2戶，單價108~109萬元。專家認為，該案會有人接手續建，但一拍脫標機會低。

大安區樂業街巷內預售案「大安文樺」目前僅蓋到3樓，就因建商財務問題，流入法拍市場，公告建坪408坪（目前興建的樓地板面積）、地坪130坪，一拍底價5.49億元，預計12月24日執行。

據公告內容，該建物地下1樓出現鋼筋外露與漏水問題，地下2樓也因施工不良出現漏水情形，地上1至3樓目前堆置大量建築材料，明顯成為爛尾。

據《樂居網》資料，「大安文樺」預計興建地上6層，原預計2024年3月就要完工。該案總計18戶，在2022年時出現2筆預售交易，總價2625~2650萬元、單價108~109萬元。

曾有媒體報導，「大安文樺」在2023年就曾爆出跳票停工，不過當時建商表示：「財務問題已經解決，案子不會倒。」沒想到如今仍淪落法拍，顯示財務問題未獲解決。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該案基本上會有建商有興趣，並走續建，過去的預售戶不成問題，其求償是找前建商，也就是說得標人若走續建，就擁有全案18戶的銷售權利。」

不過，徐華辰認為：「該案一拍底價5.49億元，換算目前已興建面積單價達135萬元，與區域指標案去年的單價行情差不多，加上續建的營造費用，估一拍有人出手的機率較低，二拍、三拍較有機會。」

欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「在這波信用緊縮、貸款趨嚴、房市不景氣的環境下，北部也陸續出現一些建商倒閉，像是手上一次多案，槓桿過高，超過可週轉範圍的建商與營造廠，另外還有經手小基地建案，其營建成本相當高，一不小心就可能變成賠錢。」

蕭傑楷認為：「以本次討論個案來說，其位於巷子內，施工難度較高，且基地只有130坪，估每坪營造費用可能高達40萬元，以當時2021年預售的單價110萬元內價格銷售，不符合經營效益。」

