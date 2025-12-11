10萬從業人員生計告急！　房仲全聯會引李登輝名言盼政府放手

▲中華民國房仲公會全國聯合會今（11日）召開年終記者會 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房仲全聯會直言，央行第七波管制重擊房市交易量，房仲業者生計受到重大威脅。全聯會理事長王瑞祺以前總統李登輝的8字名言「民之所欲，常在我心」呼籲政府「放手」，此外也提出政策調整的6大建議。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

房仲公會全國聯合會回顧2025年房市，強調：「去年央行祭出第七波選擇性信用管制措施後，房仲業者成為海嘯第一排受害者，各個縣市理事長的感受都差不多，很多業者不是關店、歇業，就是苦撐待變，真的是面臨了生存保衛戰。」

估計2025年全國移轉棟數將落在26~27萬棟，年減超過2成，創9年來新低。中華民國房仲公會全聯會理事長王瑞祺表示：「沒有交易量就沒有房仲業，這1年多來雖然房仲業家數沒有往下掉，主要是因退會有時間落差，且有部分業者還在硬撐。」

王瑞祺表示：「全台有約9000多家店東店頭，粗估從業人員多達10萬人，家庭背後守護多達40萬人，若政府政策不調整，一直『卡』下去，明年恐現很多店就得拉下鐵門。」

王瑞祺以前總統李登輝的名言「民之所欲，常在我心」，也就是「人民的願望，永遠在我心中」，以此來呼籲政府放寬房市管制。他說：「第七波選擇性信用管制造成民怨，衝擊房仲業者生計，政府的那雙手應該放下了，回歸市場自由機制。」

▲房仲全聯會認為，若政府打房政策不調整，明年很多房仲店頭會倒閉。（示意圖／ET資料照）

中華民國房仲公會全聯會智庫政策會場張欣民表示，全聯會向政府提出6大建議，第一建議房貸利率應低於3%，期望政府能保障首購族及換屋族低利率，房貸利率地板價加2碼為上限，以避免金融業不合理提高房貸利率，增加購屋者負擔。

另外還包括：第二屋貸款建議應調整回8成、豪宅貸款調整回7成、持有10年以上換屋信用管制應排除、屋齡40年以上老屋換屋信用管制應排除、鼓勵購置第二屋投入社宅行列。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷