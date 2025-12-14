雙捷運交會鍍金！中捷「紅橘綠」線串聯　文心崇德挑戰房價天花板





▲台中捷運繼綠線通車後，市府宣示七線齊發，其中紅線與橘線仍在規劃階段，但已吸引品牌建商積極插旗 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運路網加速成形，繼綠線通車後，市府宣示七線齊發，其中紅線與橘線仍在規劃階段，區域行情尚未完全反映長期價值，但已吸引大熊、冠德、誠邑築、豐邑、理仁等品牌建商積極插旗，雙捷運題材再度升溫。專家認為綠線通車後旅運量穩定成長，未來紅、橘線加入更將放大雙軌交會的整合效益。

台中市未來捷運網絡中，「文心崇德站」為紅線（豐原崇德線）、綠線匯聚點，「文心中清站」則為橘線（機場捷運）、綠線交會，坐享水湳經貿園區的商業與就業紅利。由於紅線與橘線仍在規劃階段，區域行情尚未完全反映長期價值，但已吸引大熊、冠德、誠邑築、豐邑、理仁等品牌建商積極插旗，雙捷運題材再度升溫。

第4季率先登場的大熊建設預售案「M寓所」位於文心中清站與文心崇德站之間，成為少見的雙捷運預售案。規劃31坪純3房產品，主攻首換族群，預計以6字頭開價，公開後詢問度高。

文心崇德站周邊新案以冠德建設的「裕毛屋案」採先建後售，規劃39~59坪3至4房產品，因位處成熟商圈核心，高樓層有機會挑戰崇德生活圈8字頭新高。

誠邑築建設推出的「嶼76 The Island」則以36~46坪規劃，由於基地取得單價高達180萬元，市場估計開價落在7字頭。

豐邑集團在文心崇德商圈推出「文心OLIVE」，規劃36~55坪3至4房格局，實價登錄最高成交單價達68.9萬元，反映市場看好該區段未來增值性與抗跌力。

▲綠線通車後旅運量穩定成長，未來紅、橘線加入更將放大雙軌交會的整合效益。（圖／記者陳筱惠攝）

文心中清站周邊同樣吸引建商佈局，理仁建設推出的「理仁泰舍」規劃45坪純3房，實價最高成交價達75.1萬元；仁山建設的「仁山沐華」提供29~45坪配置，最高成交單價為72.07萬元，顯示買方對捷運機能與成熟生活圈的需求強勁。

對此，台灣房屋信實崇德店店長明而康指出：「捷運交會站原本就具備交通便利、商圈成熟、學區完整等生活優勢，綠線通車後旅運量穩定成長，未來紅、橘線加入更將放大雙軌交會的整合效益。」

不過，《住展雜誌》發言人陳炳辰也提醒，目前市場對「雙捷運題材」的期待仍屬於概念型利多，紅線、橘線皆尚未定案，且另一條捷運藍線也才開工而已，短期內難以對房價產生實質拉抬效果。

若買方因交通願景提前追價，可能面臨「題材先行、建設落後」的落差。尤其北台中近年房價已累積不小漲幅，區域房價承受修正風險，提醒購屋族在追逐捷運議題時仍須回到產品本質與自身財務評估。

