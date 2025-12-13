「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

記者項瀚／台北報導

「今日書局」開業長達40年，是許多政大人的回憶，但將於年底熄燈，消息一曝光在網上引發熱議。記者採訪孫老闆，他從退伍後幹到65歲，40年來堅持只休春節，基本上每天到店上班，他說：「歇業原因不是租金，也不是生意不好，而是小孩無意接班，自身體力也一年不如一年，想趁膝蓋還ok的時候，多去走走。」

▲「今日書局」開業長達40年，是許多政大人的回憶，但將於年底熄燈。（圖／記者項瀚攝）

政大人無人不曉的「今日書局」，在近日掛出「結束營業，清倉大拍賣7折」紅布條，該店開業長達40年，將在年底走入歷史。

消息一出，在脆上吸引近20萬人關注，網友們紛紛留言：「好久沒回政大，今日居然要收了？」「每一個今日都將成為昨日」、「身為政大居民真的很不捨」、「一個時代的終結」、「根本兒時回憶」、「老闆人超好」、「天啊！為什麼要收？」

記者實地走訪「今日書局」，在平日下午時段不少學生客進進出出，實際採訪老闆孫永忠，他說：「自從布條掛出去後，許多客人走進來給我們加油打氣，請我們再繼續做下去，實在非常捨不得。」

回顧40年前，孫永忠分享：「我表哥、堂兄弟都是開書局及文具店，當初一個帶一個入行，我一退伍時在親戚的店學了2年，當時很有勇氣，直接跑來政大創立今日書局。」

▲孫永忠說，今日書局40年來只休春節。（圖／記者項瀚攝）

孫永忠說：「我是鄉下來的小孩，經營觀念很傳統，這40年來堅持只休春節，一到日、國定假日都沒有休息，而基本上我也是每天上班，從中午12點待到晚上11、12點才走。」

至於決定歇業的原因？孫永忠表示：「並不是生意不好、也不是租金壓力，我們店開在學區內，又是政大那麼好的學校，書店及文具店做得起來的，也有賺到錢，只是賺多賺少而已。」

孫永忠接著表示：「不過我今年65歲了，體力一年不如一年，身體負荷到一個階段，覺得該給自己一個自由的空間了，趁膝蓋還ok的時候多去走走，加上下一代不願接班，因此才決定歇業，事實上就算今年不退，明年也是想退。」

