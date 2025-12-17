ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

冠德通吃站前3大開發權　總投資95億將打造「高雄之翼」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄車站站前第一環圈迎來重磅發展，高雄市政府17日與冠德建設進行「高雄車站專用區四、五及商四公辦都市更新案」簽約。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄車站前第一環迎來重磅發展，高市17日與冠德建設進行「高雄車站專用區四、五及商四公辦都市更新案」簽約，總投資規模預估逾95億元，加上冠德已同時取得站前都更案、商業大樓與下沉廣場的3大開發權，信義房屋專家表示，將翻轉目前堪稱房價窪地的站前商圈。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄車站兼具高鐵、台鐵、捷運三鐵共構優勢，是南北軸線的交通入口。高市府與鐵道局、台鐵合作成立三方平台，加速整合國公有土地開發，本案是首件成功招商案例，象徵站區更新正式啟動。

冠德董事長馬志綱指出，與日本森大廈都市企劃株式會社合作，3塊基地以「高雄之翼」意象勾勒車站百年新天際線，預估投資逾95億元，將興建2.9萬坪3棟大樓，2棟為地上22~26層住辦及商業大樓，1棟為地上31層住宅，預計2034年完工。

▲▼ 高雄都發局提供 。（圖／記者張雅雲攝）

▲冠德與日本森大廈都市企劃株式會社合作，3塊基地以「高雄之翼」意象勾勒車站百年新天際線。（ETtoday製表）

並承諾額外提供7500萬元，建置立體連通天橋串聯至高雄車站3樓天棚，讓車站不只是交通節點，更成為產業與創意匯流的平台，助力高雄開啟城市國際新門戶。

而冠德建設日前公告子公司「環球購物中心股份有限公司」已獲選為「高雄車站商業大樓暨週邊商業空間遴選出租案」最優申請人，範圍包含整棟商業大樓、1樓7間獨立店面、地下1~3層，共計1萬6267.67 坪樓地板面積，採20 年租期、底價1.5億元，並可延長2次、每次10年。

項目 內容
開發案名稱 高雄車站專用區四、五及商四公辦都市更新案
投資規模 預估逾95億元
開發公司 冠德建設（與日本森大廈都市企劃合作）
基地規模／內容 2.9萬坪，興建3棟大樓（2棟22-26層住辦及商辦、1棟31層住宅）
完工預計 2034年
其它投資 7500萬元建置立體連通天橋，串聯至高雄車站3樓天棚
商場經營 冠德子公司「環球購物中心」取得商業大樓暨周邊空間20年經營權
區域現況 5年以上中古屋均價21.2萬元，為市中心房價窪地
預期效益 帶動站前房市、商業價值成長，形成複合式生活圈

▲都市更新案小檔案。（ETtoday製表）

之後高雄車站商業大樓將正式掛上「環球購物中心」招牌，成為繼南港、板橋、新左營後，再度與台鐵共構的大型商場。值得注意的是，冠德除取得站前都更案與商業大樓經營權外，也握有車站下沉式廣場營運權，該區將規劃吉祥物品牌、套裝行程與定期活動，強化站區活動密度。

信義房屋高一區協理周清源認為，冠德拿下車站第一環圈3大核心開發權，「這是南部少見的完整車站城區開發模式」，未來透過地上連通道與下沉式廣場串聯，將車站、商場、住辦與住宅形成一個大型生活圈，帶來南部車站罕見的複合式效應。

尤其高雄車站周邊房市為早期發展生活圈，區域以舊大樓、舊透天為主，根據《高雄實價網》統計，區域5年以上中古屋均價21.2萬元，房價長期處於市中心的「價格窪地」，周清源表示，高雄車站施工20年造成交通黑暗期，商圈出現沒落，隨商場、都案陸續啟動，在交通及產業引流下，可望讓高雄車站獨特中心的地理位置更有所發揮，帶動房地產的價量需求。

關鍵字：高雄都更冠德建設高雄車站商業大樓站前商圈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

